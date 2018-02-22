منتخب سورية لكرة اليد للسيدات ثالثاً في بطولة غرب آسيا

أحرز منتخب سورية لكرة اليد للسيدات المركز الثالث في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمان.

وحل منتخبنا ثالثا في البطولة التي أقيمت بنظام الدوري من مرحلة واحدة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات جاءت على حساب العراق بنتيجة 33-15 هدفا وعلى قطر 27-24 هدفا وعلى لبنان 26-18 هدفا وتلقى خسارتين أمام الأردن 19-27 هدفا وأمام إيران 8-23 هدفا علما أن المنتخب الإيراني أحرز لقب البطولة بفوزه على جميع الفرق المذكورة تلاه المنتخب الأردني.

وحل منتخبنا ثالثا في البطولة التي أقيمت بنظام الدوري من مرحلة واحدة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات جاءت على حساب العراق بنتيجة 33-15 هدفا وعلى قطر 27-24 هدفا وعلى لبنان 26-18 هدفا وتلقى خسارتين أمام الأردن 19-27 هدفا وأمام إيران 8-23 هدفا علما أن المنتخب الإيراني أحرز لقب البطولة بفوزه على جميع الفرق المذكورة تلاه المنتخب الأردني.