مقتل العشرات من «القاعدة» ومدنيين وجندي أميركي في هجوم وسط اليمن

قتل عشرات من مسلحي القاعدة إضافة إلى مدنيين وجندي أميركي في اليمن ليل السبت الأحد في هجوم شنته قوات النخبة الأميركية هو الأول ضد التنظيم المتطرف في هذا البلد منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وأعلن الجيش الأميركي مقتل 14 من مسلحي «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، فرع تنظيم القاعدة في اليمن الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم في العالم، في الهجوم في يكلا (وسط)، على حين أفادت مصادر محلية بمقتل 41 من مسلحي التنظيم وثمانية أطفال وثماني نساء.

من جهته، قال تنظيم القاعدة في بيان إن 30 شخصاً بينهم نساء وأطفال قتلوا في الهجوم الذي نفذته «أربع مروحيات قتالية»، مشيراً إلى أن القوات الأميركية خسرت جنوداً على حين لم يقتل أي عنصر في التنظيم.

وحسب القيادة الوسطى الأميركية في تامبا بفلوريدا، فقد قتل في الهجوم في محافظة البيضاء وسط اليمن جندي أميركي واحد وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، قبل أن يصاب جندي رابع في عملية «هبوط صعبة» لمروحية. وصرح الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة الوسطى الأميركية «يحزننا جداً خسارة أحد عناصر قواتنا الخاصة»، مضيفاً: «إن التضحيات كبيرة جداً في قتالنا ضد الإرهابيين الذين يهددون الأبرياء في جميع أنحاء العالم».

وقال مسؤولون عسكريون: إنه لن يتم كشف اسم الجندي القتيل إلى حين إبلاغ أسرته.

وتحدث شهود عن سقوط مروحية «أباتشي» في منطقة سهول القريبة من يكلا، على حين ذكرت القيادة الوسطى الأميركية أن المروحية لم تتمكن من الإقلاع مجدداً بعد هبوطها ولذا فقد جرى تدميرها «بشكل مقصود».

من جهته، قال مسؤول يمني لفرانس برس إن طائرات من دون طيار ومروحيات «أباتشي» وجهت ضربات إلى مجموعة من المنازل التابعة لثلاثة زعماء قبليين على صلة بتنظيم القاعدة في يكلا ليل السبت الأحد.

وأوضح المسؤول أن الهجوم استهدف مدرسة ومسجداً ومنشأة طبية يستخدمها المسلحون، وأدى إلى مقتل 41 من هؤلاء المسلحين و16 مدنياً هم ثماني نساء وثمانية أطفال.

وأعلن أحد أفراد عائلة الأميركي اليمني أنور العولقي الذي قتل في غارة أميركية في عام 2011 أن ابنة الإمام المتشدد قتلت في الهجوم.

وقال المصدر لفرانس برس: إن «نورة، ابنة أنور العولقي والبالغة من العمر ثمانية أعوام، قتلت في الهجوم في يكلا حيث كانت تعيش في منزل خالها» وهو أحد أفراد عائلة الذهب.

في غضون ذلك، تحدثت مصادر قبلية عن وجود مقاتلين سعوديين ومصريين بين قتلى التنظيم الإرهابي في هجوم يكلا، وعن عملية إنزال أميركية لقوات كوماندوس في الهجوم.

وأكد المسؤول المحلي والمصادر القبلية أن الزعماء القبليين الثلاثة قتلوا في الهجوم الذي استخدمت فيه أيضاً صواريخ جو- أرض، وهم عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب وسيف الجوفي. وقتل في السابق شقيقان لعبد الرؤوف وسلطان الذهب كانا أيضاً على صلة بتنظيم القاعدة في غارات نفذتها طائرات من دون طيار.

وذكر المسؤول من جهته أن قائد مجموعات تنظيم القاعدة في المنطقة ويدعى أبو برزان قتل أيضاً في الهجوم.

وأوضح مصدر قبلي أن الهجوم استمر لنحو 45 دقيقة وتخللته مواجهة مع عناصر التنظيم المسلح الذين «قاوموا الهجوم الأميركي عبر إطلاق النيران من أسلحتهم الرشاشة».

وحسب سكان في المنطقة، يدير تنظيم القاعدة معسكرين في يكلا وهي منطقة جبلية يصعب الوصول إليها وتقع على مقربة من رداع التي تعتبر ملاذاً للإرهابيين منذ سنوات.

والهجوم في يكلا هو الأول ضد تنظيم القاعدة منذ تسلم ترامب الرئاسة في 20 كانون الثاني. وكان الرئيس السابق باراك أوباما كثف استخدام الضربات بطائرات من دون طيار في اليمن وفي دول أخرى بينها أفغانستان.

وقالت السلطات العسكرية الأميركية: إن العملية أثمرت الحصول على معلومات «من المرجح أن تقدم لنا نظرة عن مخططات إرهابية مستقبلية».

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عسكرية وطبية، أمس، أن أكثر من 100 شخص قتلوا في اليمن، خلال الساعات الـ24 الماضية، في معارك بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للسيطرة على مناطق ساحلية بشواطئ البحر الأحمر.

إلى ذلك قال مصدر أمني يمني أمس: إن «طيران العدوان السعودي استهدف المناطق السكنية بمنطقة ذباب في محافظة تعز بعدة قنابل عنقودية محرمة بالتزامن مع غارات شنها على مديرية صرواح في محافظة مأرب دون أن يعرف بعد عدد الضحايا».

وأضاف المصدر: إن طيران العدوان دمر جسرين في منطقة عبال بمديرية صعفان التابعة لمحافظة صنعاء ومديرية موزع التابعة لمحافظة تعز.

من جهته أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا صباح أمس عدة عمليات نوعية ضد تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان السعودي شرق سداح ومواقع أخرى في وقز بمديرية المصلوب في محافظة الجوف حققوا خلالها تقدماً ميدانياً وأوقعوا عشرات القتلى والمصابين في صفوف المرتزقة. وفي محافظة تعز شن الجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم هجوماً على موقع للمرتزقة في منطقة حمير بمديرية مقبنة كبرى مديريات المحافظة على حين استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني تجمعات المرتزقة خلف جبل الشبكة في منطقة ذباب بعدد من صواريخ الكاتيوشا ودمرت آلية عسكرية بمن فيها.



وكالات