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لاعب منتخب سورية للمصارعة رجا الكراد يحرز برونزية في بطولة العالم العسكرية

أحرز لاعب منتخب سورية للمصارعة رجا الكراد اليوم الميدالية البرونزية لوزن 125 كيلو غراما بمنافسات المصارعة الحرة في بطولة العالم العسكرية التي تقام حاليا في العاصمة الروسية موسكو.

وقال رئيس اتحاد المصارعة أحمد جمعة: إن الكراد من أفضل لاعبي المصارعة حاليا ولا سيما ان المنافسات التي يخوضها في وزنه 125 كغ دائما ما تجمعه مع أبطال العالم مبينا أن إحراز الكراد برونزية العالم العسكرية في المصارعة الحرة دليل قوي على تفوق المصارعة السورية في المحافل العالمية.

وأشار جمعة إلى وجود 12 لاعبا في البعثة السورية المشاركة في البطولة المذكورة وسيلعب ستة منهم اليوم في منافسات المصارعة الرومانية موضحا أن هذه البطولة ورغم أهميتها الا انها ستكون خير تحضير لدورة المتوسط التي ستقام في اسبانيا الشهر المقبل.

يشار إلى أن منتخباتنا في المصارعة حققت العديد من الميداليات خلال مشاركاتها هذا العام في بطولة المتوسط في الجزائر وبطولة العرب في العراق.

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