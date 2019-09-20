صفوي: أي اعتداء أمريكي على إيران سيقابل برد واسع النطاق

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أن أي اعتداء أمريكي على بلاده سيقابل برد واسع النطاق “يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي”.



ولفت صفوي إلى أن إيران تحولت اليوم إلى “قوة لا تقهر” وترد على أي مؤامرة للعدو مؤكداً أن بلاده لا تسعى للتوسع والهجوم على أي دولة بل تعمل من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة والعالم.



وأشار صفوي إلى أن المخططات الأمريكية فشلت في سورية والعراق وأفغانستان واليمن وفلسطين وغيرها من المناطق لأن سياسات واشنطن وحلفائها خاطئة.