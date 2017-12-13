سبعون جهة إعلامية وإعلانية في معرض إعلان ميديا تكس 2017

بمشاركة 70 جهة إعلامية وإعلانية بدأت الثلاثاء12/12/2017 فعاليات معرض إعلان ميديا تكس 2017 للإعلان والإعلام ومستلزماتهما الذي تنظمه المؤسسة العربية للإعلان وشركة مسارات لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.





ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية ال14 من الشهر الجاري إلى تشبيك الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة والالكترونية مع السوق الإعلاني إضافة إلى مواكبته لأحدث التطورات في المجال الإعلامي والإعلاني.

ويضم المعرض عدداً من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإعلام والإعلان والغرافيك والتصميم والطباعة إضافة إلى عدد من الشركات المختصة في تجهيزات هذا المجال من لبنان والعراق وروسيا وإيران.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الإعلام والإعلان وجهان لرسالة إعلامية واقتصادية واحدة وهما داعمان لبعضهما ويشكلان صلة وصل بين القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ومختلف الفعاليات.

ورأى الوزير ترجمان أن المعرض يحمل رسالة حضارية من سورية تؤكد قدرتها على الاستمرار والنهوض والبناء بعد سبع سنوات من الحرب وأضاف ما يحصل اليوم أن سورية تتقدم بخطوات ثابتة في البناء على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والإعلامية وستبقى قلب العروبة النابض والمدافع الأول عن العروبة والقضية الفلسطينية”.

وأوضح الوزير ترجمان أن المعرض سيكون بشكل دوري ولا بد أن يضم في العام المقبل مؤسسات إعلانية واقتصادية متنوعة بكثافة أكثر وقال نحن منفتحون على ترخيص قنوات إذاعية وتلفزيونية وصحف خاصة ووطنية تواكب عملية إعادة الإعمار مشيراً إلى تشجيع الوزارة للمحطات التخصصية حيث يوجد في سورية أكثر من 22 إذاعة خاصة.





وأشار الوزير ترجمان إلى أن رؤية الوزارة في تطوير الخطاب والعمل الإعلامي قائمة على خطوات مدروسة وليست عشوائية من خلال دراسة احتياجات المستقبل ومن هنا يأتي قرار زيادة عدد المحطات والقنوات بناء على احتياجات السوق الإعلامية والسياسية والاقتصادية” مؤكداً أن سورية قادمة على انفتاح إعلامي وطني في المستقبل يستطيع أن يسير بالتوازي مع عملية تطوير الخطاب الإعلامي”.

واعتبر مدير الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عبد الرحيم أحمد أن المعرض فرصة مهمة لكل العاملين في القطاع الاعلامي من وكالات أنباء وصحف وتلفزة ومواقع الكترونية وغيرها للتواصل مع الشركات المعلنة وتبعا لذلك إنشاء تشاركية في القطاع الإعلامي.



