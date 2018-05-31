تفاصيل الخطة التركية الأمريكية حول مستقبل منبج السورية

ذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن أنقرة وواشنطن وضعتا خارطة طريق بشأن مدينة منبج السورية تشمل انسحاب (وحدات حماية الشعب الكردية) من غربي نهر الفرات خلال شهر واحد.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطة تمت صياغتها خلال اجتماع لمجموعة العمل التركية الأمريكية في أنقرة الأسبوع الماضي.

ونقلت “الأناضول” عن مصادر قالت إنها شاركت في الاجتماع أن الإعلان عن الاتفاق النهائي حول منبج سيجري خلال لقاء وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، يوم 4 حزيران المقبل في واشنطن.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق الاتفاق التقني لانسحاب عناصر (وحدات حماية الشعب) من مناطق غربي نهر الفرات في شمال سوريا بعد 4 حزيران.

ووفقاً “للمعلومات الاستخباراتية”، التي حصلت عليها “الأناضول”، فإن قادة هذا التنظيم باشروا الخروج من منبج إلى مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، شرقي نهر الفرات، ليتوجهوا منها إلى بلدة عين عيسى.

وتنص المرحلة الثانية من خارطة الطريق، حسب “الأناضول”، على تولي عناصر من القوات المسلحة والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة بعد 45 يوماً من الاجتماع المقرر في 4 حزيران.

وستتم إعادة صياغة تفاصيل آلية المراقبة وفقاً لاحتياجات المدينة.

وتنص المرحلة الثالثة على تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوماً بعد 4 حزيران، ومن المخطط أن يجري إنشاء المجلسين المحلي والعسكري، الذين سيوفران الخدمات والأمن في المدينة، حسب التوزيع العرقي للسكان.

ولفتت المصادر إلى إمكانية تغيير بعض تفاصيل الاتفاق خلال اجتماع واشنطن، مؤكدة الحفاظ على الخطوط الرئيسية المتفق عليها في اللقاءات.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية التركي أن قوات أمريكية وتركية ستدير منبج السورية حتى يتم تشكيل إدارة فيها، وقال إن (وحدات حماية الشعب) ستنسحب من المدينة حتى نهاية فصل الصيف، في حال تم التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، قد أكدت الثلاثاء، أن “مجموعة العمل التركية الأمريكية اجتمعت في العاصمة أنقرة الأسبوع الماضي، وهناك مباحثات ستتم في هذا الشأن يجريها وزيرا خارجية البلدين التركي مولود جاويش أوغلو، والأمريكي مايك بومبيو في واشنطن في 4 حزيران المقبل”.



المصدر: الأناضول + وكالات