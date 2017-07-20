تركيا تكشف عن 10 مواقع عسكرية أميركية في شمال سوريا

وكالة الأنباء الرسمية التركية تكشف في تقرير لها عن مواقع القواعد الأميركية العشر في الشمال السوري والذين تستخدمهم القوات الأميركية لدعم القوات الكردية، هذا الدعم الذي تنتقده أنقرة وتعتبره تهديداً لها.

كشفت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية عن مواقع لـ 10 قواعد أميركية شمال سوريا، فيما يبدو كخطوة في سياق التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية دعم الأخيرة للكرد السوريين.

وقالت الوكالة التركية إن القوات الأميركية أقامت قاعدتين جويتين؛ واحدة في منطقة رميلان في الحسكة شمال غرب البلاد في العام 2015، والأخرى في "خراب عشق" جنوب غرب "عين العرب" كوباني شمال شرق حلب التي تقع على الحدود مع تركيا، موضحة أن قاعدة رميلان ذات مساحة كبيرة وتستطيع استقبال طائرات الشحن ما يجعلها نقطة مهمة يجري عبرها إيصال المساعدات العسكرية للكرد السوريين، فيما تستخدم القاعدة في عين العرب لهبوط المروحيات فقط.

وأوضحت الوكالة أن هذه القواعد العسكرية يجري دائماً إخفاؤها بصورة جيدة لأسباب أمنية، مما يصعب تحديد مواقع وجودها.وكشف تقرير الوكالة أن القوات الأميركية تستمر منذ العام 2015 بتوسيع وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتابعت الوكالة أنه بالإضافة إلى القواعد المماثلة، تستخدم القوات الأميركية أيضاً المباني السكنية ومعسكرات قوات سوريا الديمقراطية والمصانع المتنقلة كمراكز للقيادة، وأنها تعلن محيط هذه الأماكن "أراض محظورة" بهدف ضمان أمنها.

وتضم المواقع الأميركية، التي يبلغ عددها 8، عسكريين معنيين بتنسيق عمليات القصف الجوي والمدفعي للقوات الأميركية، وضباط مسؤولين عن تدريب الكوادر العسكرية الكردية، وضباط مختصين في تخطيط العمليات، وكذلك وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال قتالية مكثفة.

أما المعدات العسكرية، التي تم نشرها في هذه المواقع، فتشمل بطاريات مدفعية ذات قدرات عالية على المناورة، ومنظومات لراجمات الصواريخ، والمعدات المتنقلة لتنفيذ عمليات الاستطلاع وعربات مصفحة مثل مدرعات "Stryker" للقيام بدوريات وضمان أمن هذه المراكز.

وأوضحت الوكالة أن 3 مواقع عسكرية أميركية تم إقامتها في أراضي محافظة الحسك، وأن الأحدث منها يقع في بلدة تل بيدر شمال المحافظة ويحتضن 100 من عناصر القوات الخاصة الأميركية تم نشرهم في إطار محاربة تنظيم داعش.

الموقع الثاني تم إنشاؤه في منطقة الشدادي جنوب الحسكة ويوجد فيه نحو 150 مقاتلاً من القوات الخاصة الأميركية بهدف دعم عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش.

الموقع الثالث يقع في منطقة تل تامر الزراعية على الحدود السورية التركية ويعمل فيه عدد غير محدد لعسكريين من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. كما أقامت الولايات المتحدة مركزين لقيادة العمليات في مدينة منبج عام 2016 بعد أن انتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليها من تنظيم داعش؛ الموقع الأول يقع في بلدة عين دادات قرب المدينة، ويستخدم هذا الموقع من قبل القوات الخاصة الأميركية لمراقبة تحركات فصائل الجيش السوري الحر، التي تحظى بدعم من القوات التركية.

فيما يقع مركز القيادة الثاني في بلدة "أثرية" ويستخدم من قبل الولايات المتحدة لضمان أمن عناصر القوات الكردية أمام "الجيش الحر".كما يوجد موقعين أميركيين في أراضي محافظة الرقة الشمالية، الموقع الأول يقع جنوبي عين العرب ويحتضن، فضلاً عن عناصر من القوات الخاصة الأميركية، مقاتلين من نظيرتها الفرنسية.

ويوجد الموقع الثاني في مدينة عين عيسى شمالي الرقة، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ويعمل فيها 200 عسكري أميركي و75 عنصراً من القوات الفرنسية. كما أقامت القوات الأميركية موقعاً عسكرياً كبيراً في مدينة صرين شمال غربي مدينة عين العرب في محافظة حلب، ويجري استخدامها لاستقبال طائرات الشحن العسكرية، ويجري عبر هذا الموقع عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لمقاتلي "قسد"، كما تستخدمه القوات الأميركية كمركز للتواصل بين قوات التحالف الدولي ضد داعش ولتخريب الاتصالات بين مسلحي التنظيم.



المصدر: وكالات