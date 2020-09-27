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تركيا تأمر باعتقال العشرات ممن احتجوا عام 2014 ضد حصار تنظيم “داعش” لعين العرب

أصدرت تركيا مذكرات اعتقال بحق أكثر من 80 شخصاً على خلفية الاحتجاجات التي جرت في جنوب شرق تركيا عام 2014 على محاصرة تنظيم “داعش” مدينة عين العرب السورية الحدودية.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” ذكر مكتب النائب العام في أنقرة، في بيان أصدره أمس الجمعة، أن مذكرات الاعتقال هذه صدرت بسبب “توجيه دعوات للنزول إلى الشوارع وتنفيذ أعمال إرهابية”، موضحاً أن مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع للنيابة فتح تحقيقاً يتعلق بـ”حزب العمال الكردستاني” (الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا) وعناصر تنفيذيين فيه.

وذكر البيان أن النيابة أمرت في المرحلة الحالية من التحقيق باعتقال 82 مشتبهاً فيهم، مشيراً إلى أن البحث عن المشتبه بهم سيجري في سبعة أقاليم.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن قائمة هؤلاء المشتبه فيهم في القضية تضم أسماء مسؤولين في “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض، الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان، بمن فيهم عمدة مدينة قارص أيهان بيلجان.

وتلعبت تركيا دوراً متناقضاً بما يخص تنظيم “داعش” منذ عام 2014، وقد انضم ما يصل إلى 50.000 شخص إلى التنظيم في سورية والعراق عبر المرور من الأراضي التركية وتحت أنظار أردوغان وحكومته.