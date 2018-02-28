بداية متعثّرة لـ«الهدنة» الروسية: «فصائل الغوطة» تطرح إخراج «النصرة» بشروط

ومن المهم أن يقول نظام (الرئيس) بشار الأسد هذا الأمر أيضاً». وأوضح أن المبادرة الروسية يجب أن تكون مرحلية، على أن يتم لاحقاً «إفساح المجال أمام عمليات الإجلاء الطبية للحالات الأكثر حرجاً». الإشارة الفرنسية إلى مدة الهدنة وطبيعتها، جاءت في موازاة تأكيدات من قبل الرئاسة الروسية على أن مآل التهدئة «رهن بطريقة تصرف المجموعات الإرهابية، وما إذا كانوا سيواصلون إطلاق النار». ويقود الحديث عن موقف الفصائل إلى تطور بارز حدث أمس، وهو إرسال فصائل «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، إلى جانب «فعاليات مدنية» في الغوطة، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن، تؤكد استعدادها الالتزام بالقرار الأممي للهدنة، والموافقة على ترحيل عناصر «هيئة تحرير الشام» وذويهم من الغوطة الشرقية بإشراف من مكتب المبعوث الأممي خلال 15 يوماً من نفاذ وقف إطلاق النار، وذلك في مقابل جملة من الإجراءات، بينها ضمان مرور المساعدات ونشاط المنظمات الأممية داخل الغوطة وإجلاء الحالات الطبية بشروط خاصة إلى مشافٍ خارج سوريا أو داخلها.

ومن المهم أن يقول نظام (الرئيس) بشار الأسد هذا الأمر أيضاً». وأوضح أن المبادرة الروسية يجب أن تكون مرحلية، على أن يتم لاحقاً «إفساح المجال أمام عمليات الإجلاء الطبية للحالات الأكثر حرجاً». الإشارة الفرنسية إلى مدة الهدنة وطبيعتها، جاءت في موازاة تأكيدات من قبل الرئاسة الروسية على أن مآل التهدئة «رهن بطريقة تصرف المجموعات الإرهابية، وما إذا كانوا سيواصلون إطلاق النار». ويقود الحديث عن موقف الفصائل إلى تطور بارز حدث أمس، وهو إرسال فصائل «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، إلى جانب «فعاليات مدنية» في الغوطة، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن، تؤكد استعدادها الالتزام بالقرار الأممي للهدنة، والموافقة على ترحيل عناصر «هيئة تحرير الشام» وذويهم من الغوطة الشرقية بإشراف من مكتب المبعوث الأممي خلال 15 يوماً من نفاذ وقف إطلاق النار، وذلك في مقابل جملة من الإجراءات، بينها ضمان مرور المساعدات ونشاط المنظمات الأممية داخل الغوطة وإجلاء الحالات الطبية بشروط خاصة إلى مشافٍ خارج سوريا أو داخلها.