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الملفوف الأحمر والخس للوقاية من أمراض القلب

أفادت دراسة أميركية حديثة أن الإكثار من تناول خضروات الملفوف، وعلى رأسها الكرنب الأحمر والخس، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأوضح الباحثون أن خضروات الملفوف تحتوي على «الميكروغرين» وهو عبارة عن نبات كامل يحصد في مراحل الشتلات المبكرة، بعد أن تنمو بعض أوراقه خلف الفاقات، خلال أسبوع أو أسبوعين قبل نضوجها، ومن أمثلة تلك الخضروات الكرنب الأحمر والقرنبيط والخس.
ولرصد تأثير تلك الخضروات على الصحة، أطعم الباحثون 60 فأراً بنظام غذائي غني بخضروات الملفوف لمدة 8 أسابيع.
ووجد الباحثون أن تناول الكرنب الأحمر ساعد على تقليل الوزن الزائد، كما أنه نجح في خفض مستوى الكولسترول السيئ في الكبد.
ووجدوا أيضاً، أن الكرنب الأحمر يحتوى على مستويات عالية من مركبات «البوليفينول» و«الجلاكوسينول»، التي تساعد في التقليل من مستويات الكولسترول، إلى جانب قدرته على خفض مستويات «ثلاثي الغليسرين»، الذي يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأشار فريق البحث إلى أن الكرنب الأحمر غني بالمعادن والفيتامينات الأساسية والمهمة للجسم، حيث كشفت الأبحاث أن ورقة صغيرة من «الميكروغرين» تحتوي على كمية من المغذيات أكثر بحوالي 40 مرة مقارنة بالأوراق الأخرى مثل فيتامين «سي» و«إي» ومركب «بيتا كاروتين». وقال الباحثون إن «تناول الكرنب الأحمر يساعد في تقليل مستويات الكولسترول السيئ، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على صحة القلب».

وكالات

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