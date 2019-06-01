الكرملين: اتفاق "إس-400" مع تركيا ساري المفعول.. والأخيرة تؤكد التزامها به

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اتفاق شراء تركيا لمنظومة "إس-400" ساري المفعول، وهو بصدد التنفيذ حاليا.



ويتطابق الموقف الروسي مع الموقف التركي، حيث أكد الناطق باسم الخارجية التركية، هامي أكسوي، في وقت سابق، أن بلاده ماضية في استلام منظومة "إس 400" حسب المواعيد المخطط لها، كما نفى جميع التقارير التي تتحدث عن تأجيل محتمل لتسليم هذه المنظومة الصاروخية الروسية المتطورة لتركيا.



وأثار قرار أنقرة شراء المنظومة الصاروخية الروسية تحفظ واشنطن، التي ترى أن منظومة "إس-400" لا تتوافق مع منظومات حلف الناتو، كما أنها تشكل تهديدا للطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز "إف-35".



وكانت أنقرة قد اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع واشنطن لبحث وتقييم القلق الأمريكي، إلا أنها لم تستلم أي رد لحد الآن.



وأكدت تقارير يوم الاثنين المنصرم أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد استبعد استلام منظومة "إس-400" في شهر يونيو القادم، لكنه أضاف أن الاتفاق قد أبرم.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تفكر جديا في تعليق تدريبات طيارين أتراك على استخدام طائرات "إف-35"، بعد إفصاح أنقرة عن نيتها في المضي قدما في اتفاق شراء منظومة "إس-400".