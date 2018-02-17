السيد نصر الله: المنطقة كلها أصبحت في قلب معركة النفط والغاز

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الولايات المتحدة تحافظ على ما تبقى من وجود لتنظيم داعش الإرهابي في سورية وتمنع الآخرين من القضاء عليه لاستثماره في مخططها العدواني ضد سورية.





وأشار السيد نصر الله في كلمة له اليوم الى أن القوات الاميركية لم تغادر المنطقة بعد اعلان القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بل حافظت على جزء منه شرق وشمال سورية وأمنت له الملاذ الآمن وهي تمنع المساس به لتنفيذ مخططاتها في سورية لافتا إلى أن هذا الاحتلال الأمريكي يخالف ما أعلنته واشنطن سابقا من أن وجود قواتها في سورية مرتبط بالقضاء على التنظيم الإرهابي.





وأضاف السيد نصر الله “إن أحد أسباب استهداف سورية هو وجود ثروات نفطية هائلة في أرضها وبحرها والأمريكي حافظ على وجوده شرق نهر الفرات لأن أهم آبار النفط والغاز في سورية موجودة هناك.





وبين السيد نصر الله أن المنطقة كلها أصبحت في قلب معركة النفط والغاز وما أعطى دفعا قويا لهذه المعركة هو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقليتها المادية وجشعها المعلن مشيرا إلى أن هناك أحاديث وتقارير ودراسات تتحدث عن وجود كميات هائلة من النفط والغاز في الجولان السوري المحتل لذلك يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يستغل فرصة وجود ترامب في الإدارة الأمريكية الحالية والوهن في الوضع العربي والأزمة في سورية ليحصل على قرار أمريكي أو دولي بضم الجولان إلى كيانه.





وأكد السيد نصر الله أن سورية تدافع عن نفسها وقرار تصديها لطائرات العدو الإسرائيلي وإسقاط دفاعاتها الجوية للطائرة الإسرائيلية هو قرار سوري فقط وإنجاز عسكري نوعي كبير جدا وما بعده ليس كما قبله.





وأوضح السيد نصر الله أن القيادة السورية اتخذت قرارا بأن تتصدى دفاعاتها الجوية لأي طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي تدخل الأجواء السورية مشيرا إلى أن ما قام به ضباط وجنود الجيش العربي السوري البواسل بإسقاطهم الطائرة الإسرائيلية المعتدية يجب أن يفخر به الجميع لأنه عمل بطولي.





وفي الشأن اللبناني بين السيد نصر الله أن الثروة النفطية الموجودة في لبنان هي ملك لكل اللبنانيين وأن الدولة اللبنانية موحدة في الدفاع عن ثروتها النفطية مشيرا إلى أنه أصبح بمقدور اللبناني اليوم أن يرد على التهديد بالتهديد وهذا ما بات يعرفه العدو الإسرائيلي جيدا.





وشدد السيد نصر الله على أنه إذا طلب مجلس الدفاع الأعلى اللبناني وقف المنصات الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة فإن ذلك الأمر سيتم خلال ساعات.