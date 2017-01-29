السخرية من البدناء تسلبهم صحتهم النفسية والجسدية

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن السخرية من الذين يعانون من زيادة في الوزن قد يكون لها تأثير سلبي يصل إلى الإصابة بضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب إضافة إلى زيادة الوزن.



وأُجريت الدراسة التي قامت بها جامعة «بنسلفانيا» الأميركية على 159 مشاركاً من الذيت يعانون من السمنة غالبيتهم من النساء، تم إخضاعهم إلى فحوص طبية وتقسيمهم إلى مجموعتين بناءً على عمق التعليقات السلبية التي يتلقونها، بحسب ما نشره موقع «ميديكال دايلي».



وأشارت الدراسة إلى أن الذين يتم السخرية منهم كثيراً أكثر عرضة بمعدل ثلاث مرات للإصابة بـ«متلازمة الأيض» وبمعدل ست مرات للإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية.



وقالت الباحثة ريبيكا بيرل: «هناك فكرة شائعة أن السخرية من الأشخاص الذين يعانون من السمنة يُحفّزهم على فقدان الوزن وتحسين حالتهم الصحية»، مضيفةً: «نحن نرى أن الإستهزاء من السمنة قد يؤدي إلى تجنّب ممارسة الرياضة وتناول المزيد من السعرات الحرارية من أجل التعامل مع هذه الضغوط».

وكالات