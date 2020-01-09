الحكومة الإيرانية تجيب عن احتمال استهداف الرياض ودبي خلال عمليات الرد

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، على أن الرد الإيراني لن يستهدف سوى القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “أرنا” عن الربيعي قوله خلال إجابته على سؤال حول احتمال استهداف دبي والرياض خلال الردود الإيرانية على الاعتداء الأمريكي: “لن نستهدف دول الجوار، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط”.



وأضاف ربيعي أن “إسرائيل نأت بنفسها ونحن متأكدين أن الكيان الصهيوني لم يكن بعيداً عن هذه الجريمة”.



وأوضح أن “عشرات الصواريخ الباليستية استهدفت مركزاً تستخدمه واشنطن دون أن تكشفها الرادارات الأمريكية”، مشدداً على أن “أمريكا لن تتمكن من تحقيق مصالحها في المنطقة بعد اليوم، وسوف نتبع كل السبل في الأوساط الدولية لملاحقة واشنطن على هذه الخطوة الإرهابية، وأول نتائج هذه الخطوة أن حلفاءها في المنطقة لن يبقوا إلى جانبها”.



وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية أن السعودية قلقة جداً من الرد الإيراني على حادثة اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، كما أصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً أعرب خلاله عن قلقه من التطورات التي قد تطرأ على المنطقة بعد الاعتداء الأمريكي على أحد رموز الدولة الإيرانية والجيش العراقي.