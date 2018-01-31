الجيش السوري يستهدف «رتلاً» تركياً

في حدث هو الأول من نوعه داخل الأراضي السورية، استهدف الجيش السوري «دورية» تركية في ريف حلب الجنوبي. الاستهداف/ التحذير كان بمثابة رسالة توضح لأنقرة سقف تحركاتها في هذه المنطقة المقبلة على سخونة أكبر، لاتصالها بطريق دمشق ــ حلب، ولإشرافها على جزء حيوي من «جبهة إدلب»









تعيش الإدارة التركية أياماً «سورية» عصيبة. رجحان كفّة خطط أنقرة في مسار الأحداث العسكرية في السنين الأولى للحرب تحوّل إلى «شريك في بقعة جغرافية واحدة». هذا التغيّر تمظهر مع تبدّل في ميزان القوى في الميدان والسياسة، وتبلور على نحو واضح إثر تحرير مدينة حلب عام 2016، ثم مسار «أستانا» الذي أودى إلى ما يعرف بـ«مناطق خفض التصعيد». اليوم يشخص الحاكم في أنقرة ــ بفعل الأمر الواقع ــ نحو هدف واحد في سوريا يتمثّل في «وحدات حماية الشعب» الكردية.





«اللعب» في دمشق انتهى عملياً مع إقلاع أول طائرة حربية روسية في السماء السورية، بعدما كان مستعصياً عسكرياً في ظل «التفاهمات» السعودية ــ القطرية ــ التركية ــ الأميركية بين 2011 و2014 (على اختلاف دور والهدف النهائي لكل منهم).





شريك موسكو وطهران في مسار «أستانا» تحوّلت تطلعاته نحو المناطق المتصلة بحدوده. وعلى معظم هذه الحدود تقف «الوحدات» بين القواعد الأميركية المنتشرة، حاكمة بأمرها لمعظم الشمال السوري. خطوات واشنطن الأحادية سهّلت التفاهمات التركية ــ الإيرانية ــ الروسية، كلّ لأسبابه ومنطلقاته. ولأنّ «الحزب الكردي» هو وجه الإدارة الأميركية على الأرض، تكفّل كل لاعب في طريقة إدارة العلاقة معه، إمّا بالتقاطعات المرحلية على الطريقة الروسية ــ الإيرانية أو بالفعل العسكري بما يخص تركيا.





ومع ركود الجبهات وتثبيت معظم اللاعبين لنفوذهم، حان وقت المبادرة مجدداً بالنسبة إلى أنقرة منعاً لتثبيت أمر واقع «كردي» على حدودها. ومصحوبة بجملة توافقات، وبرفض كردي للمخارج المقترحة في لقاءات حميميم، جاء الضوء الأخضر الروسي (وغضّ البصر الإيراني) لتطلق أنقرة فصلاً جديداً من غزواتها في سوريا تحت عنوان «دحر الخطر الكردستاني السوري على الأمن القومي».





«مشهد عفرين» الحالي يؤكد عبره الأتراك أنهم يستطيعون التحرك في وجه «حلفاء أميركا» وأنّهم لم يستقيلوا من «مهامهم» السورية. لكن ما يجري مع مرور أكثر من أسبوع على العمليات يُظهر أن معركة عفرين ليست بنزهة، ومع ذلك سيواصل الأتراك ضغطهم بما يملكون من قوة لتحقيق إنجاز يبحثون عنه.





إلى جانب عفرين، يبقى «ملف إدلب» مفتوحاً على مصراعيه أمام رؤى مختلفة لحلّ معضلة الجيش «القاعدي» الضخم المتكدس هناك.





وإذا كانت دمشق وحلفاؤها قد حسموا مسألة تحرير بقعة جغرافية واسعة من هذا «الجيب» عسكرياً (وهذا ما يحصل بعد تحرير قرى شرق سكة الحجاز ثم الوصول إلى بلدة أبو الظهور والتقاء القوات المتحركة من ريف حلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الشرقي) فإن تركيا ما زالت تناور بدرجة أساسية مع الروس على العمل نحو الوصول إلى حل «سياسي» أولاً لهذه المنطقة يضمن تحييد عدد من الفصائل وتثبيت قوات لها في المنطقة استباقاً لتحرك سوري أضخم نحو عمق محافظة إدلب.

ومع استعادة الجيش لمطار أبو الضهور العسكري، وتقدمه في عدد من النقاط غرب المطار، وجدت تركيا نفسها مضطرة إلى تطمين «فصائلها» التي نقلتها إلى معارك عفرين، إلى أن مناطق انتشارها في ريف حلب الجنوبي الغربي وامتداده نحو عمق ريف إدلب، لن تكون ساحة عمليات.





في هذه الأجواء، ضجّت مواقع معارضة وموالية بأخبار استهداف رتل تركي أمس كان يتحرك نحو بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي (سياق هذا التحرك مختلف عن استهداف لرتل تركي آخر بسيارة مفخخة قرب بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي مساء أمس).





وفي معلومات فإن القوة المستهدفة قرب العيس لم تكن رتلاً تركياً كاملاً، بل أشبه بـ«دورية استطلاعية لسيارتين تابعتين للأتراك تقدمت رتلاً لآليات تابعة للمسلحين في المنطقة». وعبر هذه الدورية أراد التركي «استكشاف» المنطقة ومعرفة ردّ الفعل السوري وطبيعته في حال تقدمه. وهو، عملياً، ينشر مجموعة نقاط جنوب منطقة عفرين بين ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي.





وتعمل أنقرة، في هذا السياق، على تثبيت نفوذها في منطقة مرشحة قريباً للعودة إلى ساحة الاشتباك، وهي تبعا لذلك تضع خطوط تماس مادية (بالوجود العسكري الرمزي) ومعنوية قبل أي مبادرة من دمشق وحلفائها، موحية أنه بتغطية وتوافق مع موسكو.

وفي ردّ الفعل، ظهر قرار واضح لدى دمشق وحلفائها بشأن مواجهة أي توغل تركي في هذه المنطقة، واعتبار أي قوة عسكرية تركية تدخل ريف حلب وتتقدم نحو الجيش السوري والحلفاء «تماماً كقوة عسكرية لجبهة النصرة».





وبعد تقدم الدورية جرى استهدافها بعدة قذائف، مع «حرص على عدم تدمير آليات أو قتل عناصر»، فالعملية كانت «أشبه بتحذير وإنذار»، لتنسحب بعدها سريعاً القوة التركية ومن يرافقها، حسب المصادر.





تفجير «مجهول المصدر»!





تعرّضت قافلة للجيش التركي في محيط بلدة الأتارب في ريف حلب لتفجير مجهول المصدر، مساء أمس. وتحدثت المعلومات الأولية (وفق وسائل إعلام معارضة) عن انفجار سيارة مفخخة استهدفت الرتل، موضحة أن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب آخرون. وعقب ذلك انسحبت القوة التركية، بعد إسعاف المصابين، باتجاه باب الهوى، لتعبر نحو أراضي لواء اسكندرون. ونقلت مصادر صحافية تركية أن الجيش التركي قال إن مدنياً قتل وجرح عسكري تركي ومدني آخر، جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت قافلة عسكرية، متّهماً «الجماعة الانفصالية» (في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية) بتنفيذ التفجير. ولفت الجيش، وفق المصادر نفسها، إلى أن وجود قواته في تلك المنطقة كان «للعمل على نشاطات مرتبطة باتفاق تخفيض التصعيد».



