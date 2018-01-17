البنتاغون ينفي تزويده أكراد عفرين بمنظومات دفاع جوي

نفى البنتاغون تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة سلمت شاحنة من صواريخ أرض-جو إلى الفصائل الكردية المسيطرة على منطقة عفرين السورية الحدودية مع تركيا.

وجاءت هذه التصريحات تعليقاً على تقرير نشرته وكالة “المصدر نيوز” ونقلت فيه عن مصادر سورية (معارضة) أن الأكراد في عفرين حصلوا الأسبوع الماضي على شحنة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة، ضمن صفقة سرية بين الطرفين.