البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن واشنطن لا تسعى لمواجهة مع الجيش السوري.
وزعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا وايت أن الاعتداء الذي شنه طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن على القوات الموالية للجيش السوري في ريف دير الزور الشمالي كانت في سبيل الدفاع عن النفس على حد زعمها.
واعتبرت وايت أن الاعتداء أتى بمثابة الرد على هجوم هذه القوات على ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا.
وكانت غارة لطيران التحالف الأمريكي أدت لاستشهاد عشرات المقاتلين السوريين الذين يحاربون تنظيم داعش الإرهابي في منطقة ريف دير الزور الشمالي.
المصدر: وكالات
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