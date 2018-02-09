البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن واشنطن لا تسعى لمواجهة مع الجيش السوري.

وزعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا وايت أن الاعتداء الذي شنه طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن على القوات الموالية للجيش السوري في ريف دير الزور الشمالي كانت في سبيل الدفاع عن النفس على حد زعمها.