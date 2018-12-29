البنتاغون: المرحلة القادمة من دعمنا للتحالف بسوريا ستكون مدروسة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن المرحلة التالية من الدعم الأمريكي للتحالف الدولي في سوريا ستكون محكمة ومدروسة بشكل جيد، ومترابطة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، أمس الجمعة، أن "المرحلة التالية من الدعم الأمريكي للتحالف الدولي في سوريا، عملية محكمة ومدروسة بشكل جيد، ومن خلال دعم متبادل (بين أطراف التحالف)، وتركز على انسحاب أفراد قواتنا مع اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهم وحمايتهم".



هذا وقد أعلن الرئيس ترامب رسميا يوم 19 ديسمبر الجاري، عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، دون أن يحدد جدولا زمنيا، مضيفا أن تنظيم "داعش" قد تم القضاء عليه ولم تعد هناك حاجة لبقاء القوات الأمريكية في سوريا.



كذلك أعلن ترامب بداية الأسبوع الجاري خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بعمليات عسكرية في سوريا انطلاقا من هذه القاعدة، الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق.



وتقود الولايات المتحدة التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق.



المصدر: وكالات