البحر “يلفظ” تدفقات سلعيّة بقيمة 150 مليار ليرة باتجاه سورية

بيّن تيسير سلطانة مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية أن المديرية منحت 1300 إجازة استيراد وموافقة بقيمة تزيد على 150 مليار ليرة من بداية العام وحتى اليوم، حيث نال القطاع الخاص الحصة الأكبر بـ 1138 إجازة استيراد وموافقة بقيمة حوالي 136مليار ليرة ومنح القطاع الصناعي 187 إجازة استيراد وموافقة بقيمة 11 ملياراً و600 مليون ليرة ومنح 74 إجازة وموافقة لقطاع السيارات (لمؤسسة التجارة الخارجية) تتضمن رؤوس قاطرة مستعملة وإطارات مطاطية وجرارات زراعية جديدة فقط وحصادات وعزاقات ومنحت إجازة استيراد واحده لمنشأة سياحية واحدة لاستيراد تجهيزات لفندق (ميرامار) بقيمة 54 مليون ليرة.



من جهته أوضح منذر إبراهيم رئيس قسم إجازات الاستيراد أن أهم المواد التي تتضمنها إجازات الاستيراد من الدول الأجنبية والموافقات (من الدول العربية حسب الاتفاقية البينية) تتركز على المواد الغذائية كالرز والشاي والبن والسكر والزبدة وزيت النخيل وسمك التونا والسردين المعلب وقطع التبديل للسيارات الجديدة والمستعملة والخشب بأنواعه والعدد اليدوية والمضخات والمولدات والأسمدة والبذور الزراعية ومحركات التوليد الكهربائية, الأشرطة اللاصقة, الصفائح والألواح والأنابيب والمواسير، كما يتم استيراد المواد الأولية اللازمة للمصانع المحلية كعجينة السللوز والمركزات الغذائية والعلب المعدنية مع أغطيتها وورق الميلامين, إضافة لكتل الغرانيت والحبيبات البلاستيكية والقطع للمراوح.



وبيّن إبراهيم أن أبرز الدول الموردة: الصين وإيران والبرازيل وماليزيا وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وفنلندا واليونان واسبانيا والسويد وايطاليا وبلجيكا والأرجنتين ومصر والأردن والإمارات وتونس والمغرب.



أما فيما يتعلق بشهادات المنشأ المتعلقة بالتصدير فأوضحت سوسن غريب رئيس قسم تصديق شهادات المنشأ أنها تشير إلى نشاط تصديري ملحوظ, فوصل عددها إلى 2126 شهادة تم تصديقها بقيمة تجاوزت 43مليار ليرة، وكانت أهم المواد المصدرة: الكمون والكزبرة والتين المجفف واليانسون وزيت الزيتون والخيوط القطنية, حبة البركة, العرق سوس, عصير الفواكه المعلب, دبس الفليفلة والبندورة, الحلاوة والعدس المجروش, الحمضيات, المصنوعات البلاستيكية, المنظفات السائلة، في حين كانت أبرز الدول المصدر لها: مصر والإمارات والجزائر وتونس والمغرب والعراق وعُمان واليمن وروسيا واسبانيا وفرنسا وإيران واليونان وفييتنام والباكستان وقبرص.



تشرين