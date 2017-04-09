لفت مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط محمود فكري إنه رغم ما يشيع من مفاهيم خاطئة فإن الاكتئاب ليس دليلا على الضعف، ولكن الوَصْم والتمييز يمنعان المصابين من طلب الرعاية التي يحتاجونها.



وأشار الى ان هناك حاليا أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يتعايشون مع الاكتئاب، أي بزيادة تزيد عن 18% بين عامي 2005 و2015.



وذكرت المنظمة أن الاكتئاب هو حالة مرضية يشعر المصابون بها بالحزن الشديد ولا يجدون متعة في ممارسة الأنشطة التي تُدخل عليهم عادةً الفرح والسرور، بل يستصعبون أداء مهام حياتهم اليومية. وقد يكون الاكتئاب، إن لم يُعالج، مرضا مسببًا للوهن وقد يفضي حتى إلى الانتحار، الذي يعد السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاماً.

وكالات