الأمم المتحدة ترفض طلب «إسرائيل» تفكيك أبراج ونقاط على الحدود اللبنانية

رفضت الأمم المتحدة طلب داني دانون مندوب «إسرائيل»، بتفكيك مازعم أنه أبراج ونقاط رصد أقامها «حزب الله» اللبناني قرب الحدود، تحت غطاء جمعية مراقبة جودة البيئة اللبنانية «أخضر بلا حدود».

وفي جوابها على الخطاب الإسرائيلي كتبت دائرة الأمم المتحدة المعنية: تقارير القوات الدولية متعددة الجنسيات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، تؤكد أن الجمعية المشار إليها والمذكورة في الشكوى الإسرائيلية تعنى بحماية البيئة، ولا توجد لدينا أي أدلة تثبت المزاعم الواردة في شكوى« تل أبيب» .

في السياق , اعتبرت صحيفتا «يديعوت أحرونوت» و«هآرتس»، العبريتان وغيرهما من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رد الأمم المتحدة يؤكد عدم وقوع أي خرق لبناني لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما للقرار 1701، وأن قوات «اليونيفيل» كانت قد سجلت فعلا أنشطة تديرها جمعية «أخضر بلا حدود» في إطار جهود التشجير، دون أن تلحظ وجود أي عناصر مسلحة على الحدود.

كما نقلت «يديعوت أحرونوت» تصريحات عن مصادر أممية، تفيد بأن تقارير «اليونيفيل» في العامين الماضيين تؤكد اطلاعها على طبيعة نشاط «أخضر بلا حدود» للتشجير، دون تسجيل أي نشاط لـ«حزب الله» على الحدود.

على صعيد آخر , أكد «حزب الله» في بيان له أمس أن محاولة استهداف الحرم المكي هي حلقة في سلسلة الجرائم الدموية التي ارتكبتها العصابات التكفيرية في سورية والعراق ولبنان وعلى امتداد العالمين العربي والاسلامي والتي وصلت آثارها المدمرة إلى أنحاء العالم كافة.

وكالات