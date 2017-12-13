الأمم المتحدة تحذر من تدفق الاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم تتم مساعدتهم

حذّرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث موجة جديدة من هجرة اللاجئين السوريين باتجاه البلدن الأوروبية، في حال لم تستمر برامج المساعدات في خمس دول مجاورة لسوريا، تستضيف معظم اللاجئين.

وقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفاصيل بشأن طلب 4.4 مليارات دولار لدعم 5.3 ملايين لاجئ سوري في البلدان المحيطة بسوريا، وكذلك للمجتمعات المضيفة في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر التي استقبلتهم.

وقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفاصيل بشأن طلب 4.4 مليارات دولار لدعم 5.3 ملايين لاجئ سوري في البلدان المحيطة بسوريا، وكذلك للمجتمعات المضيفة في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر التي استقبلتهم.