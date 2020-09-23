إيران: اتفقنا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي السوري وأعلناها للعالم

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي، الثلاثاء22/9/2020، أنه ” خلال زيارة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى سوريا، بطلب الحكومة السورية، عززنا موضوع الدفاع الجوي وأعلننا للعالم أن لدينا هذا الاتفاق مع الحكومة السورية، وسنعززه بالتأكيد”.



وأوضح شكارجي، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن “وجود إيران في أي بلد يكون بناءً على طلب الحكومة في تلك الدولة، بينما يكون التدخل العسكري عند إدخال مستشار واحد إلى دولة ما دون موافقة حكومتها”.



كما بين أن إيران ترسل “خبراء ومستشارين عسكريين إلى سوريا واليمن والعراق ولبنان، وأن الوجود العسكري الإيراني في دول المنطقة يقتصر على تقديم المشورة”، نافيًا “التدخل بشؤون تلك الدول بأي شكل من الأشكال”.



وكان وزير الدفاع العماد علي أيوب، ورئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وقعا، تموز الماضي، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري، بهدف تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية.



كما سبق ذلك، إعلان إيران عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع الحكومة السورية، آب 2018، تسهم في تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا.



