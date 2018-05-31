أنقرة تلوح بورقة قاعدتي “إنجرليك وكورجيك” أمام واشنطن

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة يمكن أن تغلق أبواب قاعدة إنجرليك أمام الولايات المتحدة بسبب سياسة واشنطن غير الودية.

وقال جاويش أوغلو في حوار مع قناة تلفزيون “A Haber” بهذا الشأن: “نحن نسعى إلى تسوية العلاقات مع الولايات المتحدة، ويتعين عليها من أجل تطبيع هذه العلاقات أن تتخذ خطوات بشأن موضوع منبج، وتسليم غولن، ومشاكل أخرى” (عالقة).

وأوضح رئيس الدبلوماسية التركية أن “الشعب التركي حين يدور الحديث حول هذا الأمر، يقول: أغلقوا قاعدة إنجرليك، وكورجيك. توجد في أيدينا أوراق أخرى مهمة. ويجب على الولايات المتحدة أن لا تفقد حليفاً مثلنا. ننتظر من الولايات المتحدة أن تتراجع عن خطواتها الخاطئة”.

وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا تعول على حل مشكلة منبج بمساعدة خارطة طريق، بالاتفاق مع الولايات المتحدة، محذراً من أنه إذا “استنفد الأمل، فيمكن لتركيا أن تظهر قوتها، نحن دولة مستقلة وسنتخذ هذه أو تلك الخطوات وفق تقديرنا”.

وتمر علاقات تركيا والولايات المتحدة بأزمة بسبب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ(وحدات حماية الشعب الكردية)، وهؤلاء تعتبرهم أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بـ(حزب العمال الكردستاني) المحظور في تركيا.

وتبرر واشنطن مساعدتها للأكراد بقتالهم لتنظيم (داعش)، فيما اتهمت تركيا الولايات المتحدة مراراً بأنها لم تفِ بوعدها بسحب (وحدات حماية الشعب الكردية) من منبج بعد أن قامت بتحريرها من (داعش) عام 2016.

علاوة على ذلك، تطالب أنقرة واشنطن بتسليمها الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016.

المصدر: نوفوستي