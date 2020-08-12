آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس السبت، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس كورونا وشفاء 20 حالة ووفاة 2 من الإصابات المسجلة في سورية.



وأوضحت الصحة السورية في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 1125 شفيت منها 331 وتوفيت 50 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 5951 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 70، أما عدد المتعافين فقد بلغ 2042.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 1246 فيما بلغ عدد الوفيات 11 أما عدد المتعافين فقد بلغ 1178.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 287 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3130، أما عدد المتعافين فقد بلغ 250 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 62300 فيما بلغ عدد الوفيات 356، أما عدد المتعافين فقد بلغ 56245.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 1678، فيما بلغ عدد الوفيات 51 أما عدد المتعافين فقد بلغ 1259.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 34693، فيما بلغ عدد الوفيات 1293، أما عدد المتعافين 24083.



وسجلت المغرب 30662 إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4461، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 21548.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 198 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 30324، أما عدد المتعافين فقد بلغ 82836.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 240 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 5829، أما عدد المتعافين فقد بلغ 223 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 314 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 28 ألف و503.

أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 250 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 35 ألف و203.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 162 ألف بعد تسجيل أكثر من 950 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 19 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 724 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من 11 ملايين حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.





