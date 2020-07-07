آخر مستجدات فايروس كورونا

يواصل فايروس كورونا انتشاره حول العالم، حيث أصاب حتى اللحظة أكثر من 11 مليون شخص.



ففي سورية، بلغت حصيلة الإصابات المسجلة حتى الآن 372 شفيت منها 126 وتوفيت 14حالة.



أما في لبنان، ارتفع عدد الإصابات إلى 1885 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 36، أما عدد المتعافين فقد بلغ 1311.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 1167 فيما بلغ عدد الوفيات 10 أما عدد المتعافين فقد بلغ 957.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 214 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1968، أما عدد المتعافين فقد بلغ 150 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 52068 فيما بلغ عدد الوفيات 324، أما عدد المتعافين فقد بلغ 40721.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة، 1199، فيما بلغ عدد الوفيات 50 أما عدد المتعافين فقد بلغ 1049.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 16404، فيما بلغ عدد الوفيات 959، أما عدد المتعافين 11884.



وسجلت المغرب 14379 إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 237، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 10173.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 168 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 29920، أما عدد المتعافين فقد بلغ 77319.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 207 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 5241، أما عدد المتعافين فقد بلغ 183 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 252 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 28 ألف و388.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 242 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 34 ألف و869.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 132 ألف بعد تسجيل أكثر من 300 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 11 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 537 ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.