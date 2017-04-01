«الساخن» يخفف الوزن

كشفت دراسة علمية حديثة قام بها مجموعة من العلماء البريطانيين أن أخذ حمام دافئ قد يكون له فوائد مماثلة لممارسة الرياضة، ما يساعد على خفض نسبة السكر في الدم والوقاية من مرض السكري.



وأكد الباحثون، بعد القيام بمجموعة من الأبحاث، أن الاسترخاء في حوض الاستحمام يمكن أن يساعد على فقدان الوزن.‏



ولتأكيد نتائج البحوث قام العلماء بفرز مجموعتين من المتطوعين، لدراسة تأثير الحمام الساخن على نسبة السكر في الدم وعلى عدد السعرات الحرارية المحروقة، حيث قامت المجموعة الأولى بارتياد الصالات الرياضية أما الثانية فكانت تأخذ الحمام الساخن بشكل منتظم.‏

وكالات