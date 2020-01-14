8 صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة بلد شمال بغداد.. وبومبيو غاضب

أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف قاعدة “بلد” الجوية التي يتواجد فيها قوات أمريكية، بـ 8 صواريخ كاتيوشا أمس الأحد.



ووفقاً لموقع “السومرية نيوز”، فإن خلية الإعلام الأمني العراقي أصدرت بياناً أوضحت فيه أن قاعدة بلد الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين في العراق، تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية العراقية.



من جهة ثانية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن غضبه لتعرض القاعدة المذكورة، لقصف صاروخي داعياً الحكومة العراقية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.



ويعد هذا القصف الذي استهدف قاعدة “بلد” هو الثاني، حيث تم استهدافها بـ 4 صواريخ مطلع شهر كانون الثاني الجاري، وسقطوا قرب البوابة الجنوبية.



وتعد قاعدة بلد الجوية من القواعد الكبرى التي يتمركز فيها قوات أمريكية في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينات، وتبلغ مساحتها 25 كم مربعة.



تجدر الإشارة إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية باتت مؤخراً تحت مرمى الصواريخ العراقية والإيرانية، خاصة بعد العدوان الأمريكي الذي جرى بمحيط مطار بغداد، وتوعد على إثره مسؤولون إيرانيون وعراقيون بالرد، فتمّ قصف عدة مواقع عسكرية أمريكية من بينها قاعدة عين الأسد فجر الأربعاء الفائت، بعشرات الصواريخ من نوع “أرض-أرض”.