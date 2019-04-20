300 سوري من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط يعودون يومياً من لبنان

كشف مصدر مسؤول في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أن أكثر من 300 شخص يدخلون إلى البلاد من المطلوبين للاحتياط والخدمة الإلزامية، ويتم منحهم أوراق لمراجعة شعب تجنيدهم، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الشبان العائدين من المطلوبين لخدمة العلم إلى البلاد.



وأوضح المصدر: أنه لا يتم توقيف أي شخص مطلوب للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية بعد صدور التعميم الذي أكد عدم توقيف أي شخص مطلوب لخدمة العلم بل يتم منحه ورقة لمراجعة شعبة تجنيده وهذا ما يتم حالياً على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الموضوع ولد ثقة كبيرة لدى الشباب للعودة إلى البلاد.



ولفت المصدر إلى أن الإجراءات التي تطبق على الأرض بسيطة جداً ولا يوجد أي تعقيد في هذا الموضوع، مؤكداً أن الشاب الذي دخل وعليه خدمة احتياطية أو إلزامية عليه تسوية وضعه في حال أراد المغادرة مجدداً وذلك بأن يحصل على موافقة السفر من شعبة تجنيده.



وأوضح المصدر أن هناك الكثير من الشباب من ألمانيا وبريطانيا وبعض الدول الأوربية كانوا قد عادوا إلى البلاد لتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بخدمة العلم سواء كانت الاحتياطية أم الإلزامية، معتبراً أن الإجراءات أصبحت روتينية ولم يعد هناك خوف لدى الشباب في هذا الموضوع.



وفيما يتعلق بحركة الدخول والخروج كشف المصدر أنه يومياً يدخل ويخرج نحو 12 ألفاً، لافتاً إلى أن نحو 7 آلاف يدخل يومياً إلى البلاد من مختلف دول العالم عبر المنفذ.



المصدر: الوطن