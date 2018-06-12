18 شهيد في غارات للتحالف الدولي على الحسكة

ارتقى 18 لاجئا عراقيا على الأقل في ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على قرية بمحافظة الحسكة السورية.

واستهدفت الغارات مدرسة في قرية خويبيرة جنوب شرقي مدينة الشدادي جنوب الحسكة، وراح ضحيتها 18 مدنيا جلهم نساء وأطفال عراقيون فروا من المعارك مع تنظيم "داعش".



وارتقى الثلاثاء الماضي 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال ووقع دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة جراء قصف مماثل لطائرات "التحالف الدولي" على قرية جزاع شمال الدشيشة بالريف الجنوبي لمدينة الشدادي.

ويشن التحالف الدولي منذ يونيو عام 2014، عمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش"، في سوريا دون موافقة من سلطات دمشق التي تتهم واشنطن وحلفاءها بارتكاب مجازر متكررة بحق المدنيين الأبرياء من خلال غاراتها الجوية العشوائية، وبتقديم دعم للمجموعات الإرهابية.



المصدر: "سانا"