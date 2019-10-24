” قسد ” تعلن عن موقفها من الاتفاق الروسي-التركي وتتحفظ على بعض البنود

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” عن موقفها من الاتفاق الروسي-التركي الذي يقضي بانسحاب ” قسد ” من عمق 32 كم، معربة عن شكرها لروسيا كما أعربت في الوقت ذاته عن تحفظها على بعض بنود الاتفاق.



وأفادت صحيفة “رأي اليوم” بأن قائد “قسد” مظلوم عبدي، شكر موسكو خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الأربعاء على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة بشأن انسحاب قواته من شمال شرق سوريه، معتبراً أن هذا الاتفاق نزع فتيل الحرب وجنّب المدنيين ويلاتها”.



من جهتها، أكدت صحيفة “الوطن” السورية أنه وردت تقارير إعلامية تفيد بأن عبدي، أعرب عن رفض ” قسد ” للاتفاق مشيراً إلى أنه قد يشكل ذريعة لتركيا لاستئناف عدوانها على مناطق الشمال السوري.



في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا ضرورة لتنفيذ المقترح الألماني المتعلق بإنشاء “منطقة آمنة” في الشمال السوري برعاية دولية، مشيرة إلى أن الاتفاق التركي-الروسي يغني عن إنشاء هذه “المنطقة”.



وفي هذا السياق قال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين: “لا نرى ضرورة لإقامة منطقة آمنة تحت حماية دولية في شمال شرقي سورية، والاتفاق الروسي ـ التركي في سوتشي هو الحل”، ويأتي هذا بعدما اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية، آنيغريت كرامب كارنباور، إنشاء منطقة آمنة تحت رقابة دولية شمالي سورية.



وتوصل الجانبان الروسي والتركي أول أمس الثلاثاء إلى اتفاق يقضي بانتشار دوريات روسية-سورية مشتركة على الحدود، إضافة إلى تسيير دوريات تركية-روسية في المنطقة التي تشن فيها تركيا عدوانها إضافة إلى انسحاب “الوحدات الكردية” من المناطق ذاتها، إلى جانب بعض البنود التي تؤكد على ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.