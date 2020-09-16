وفد روسي في أنقرة لاستئناف المشاورات حول سوريا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وفد روسي سيزور أنقرة لاستئناف المشاورات مع المسؤولين الاتراك حول الملف السوري.



وأشارت الخارجية التركية في بيان نشرته “رويترز”، إلى أن اللقاء بين المسؤولين الروس والأتراك سينعقد يومي 15 و16 الجاري، في أنقرة.



وكانت آخر جولة من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي جرت في موسكو في 31 آب و1 أيلول.



يشار إلى أن قوات الاحتلال التركية سيرت الثلاثاء دورية جديدة على طريق حلب- اللاذقية الدولي (M4)، بشكل منفرد ودون مشاركة روسيا لأول مرة خلال شهر أيلول الحالي.



يذكر أن القوات الروسية امتنعت عن المشاركة في تسيير الدورية التي تعد الأولى بعد التدريبات المشتركة بين القوات الروسية والتركية لصد هجوم محتمل على المركبات في طريق “M4” مطلع أيلول الحالي.