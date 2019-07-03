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وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 71 عاما.


وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إن أبو عوف توفي صباح الاثنين 2/7/2019بعد صراع مع المرض، فيما لم يحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.


وقبل نحو شهر نقل النجم المصري المشهور لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعاني من آلام في الكبد والقلب.


ولد أبو عوف في حي الزمالك بوسط القاهرة، في 21 أغسطس عام 1948، وشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.وكانت بدايتة مع فرقة "الفور إم" التي ساهمت في شهرته بجوار شقيقاته، كما سطع من خلال العديد من البرامج الحوارية التلفزيونية التي استغل خلالها شعبيته الجارفة وسط فناني مصر.


ومن أشهر أعمال عزت أبو عوف "آيس كريم في جليم"، و"طيور الظلام"، و"واحد من الناس"، و"عودة الندلة"، و"عبود على الحدود"، و"بخيت وعديلة 2"، وغيرها.


كما تألق في أعمال تلفزيونية بينها "هوانم جاردن سيتي" و"زيزينيا" و"نصف ربيع الآخر".