تركيا تدخل عشرات الإرهابيين وعوائلهم لإسكانهم في "رأس العين"
«قسد» تُعيق الحركة على طريق «M4» و تركيا توجه فصائل «الحرّ» إلى إدلب وليبيا؟
«ويكيليكس»: «كيميائي» دوما ملفّق!
معارك إدلب مستمرة: الجيش يستأنف تقدّمه
أمريكا تنقل جنودها من بعض مناطق شرق الفرات السوري إلى العراق
مقتل قياديين من إرهابيي “أحرار الشام” في غارات روسية على مقراتهم في ريف إدلب
مشروع "أركان" الإسرائيلي لتزييف التاريخ السوري
المعلم : لا يمكن أن نقدم تنازلات في الوقت الذي يحقق فيه الجيش انتصارات في الميدان
الجيش يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في أجواء السقيلبية
47 قرية محررة من الإرهابيين ..الجيش يواصل تقدمه ومعرة النعمان في مرمى نيرانه
القيادة العامة للجيش: تطهير ما يزيد على 320 كم2 بريف إدلب
تحركات أمريكية لنهب النفط السوري وإنشاء قواعد عسكرية جديدة
“الجولاني” يرفض إرسال المزيد من مسلحيه إلى جبهات إدلب والخلافات تشتعل بين المسلحين
الجيش على أبواب معرة النعمان: أنقرة تبحث عن «ثمن» في الوقت الضائع
روسيا: الغرب يحاول استخدام مسألة المساعدات لتقويض سيادة سورية

وزير لبناني مطالباً بالتنسيق مع دمشق : لبنان بحاجة سوريا على كل الصعد

أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسن مراد أن لبنان بحاجة سوريا على كل الصعد.


 وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر ، قال مراد إن بلاده بحاجة لسوريا على كل الصعد بما في ذلك لمصلحة لبنان.


واعتبر الوزير اللبناني أن إيجاد حلول لتصريف الإنتاج في لبنان يبدأ من خلال تسهيل التصدير أولاً ، والتوجه إلى دمشق للتنسيق معها ثانياً.

ودعا مراد الأسبوع الفائت لضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة تتواصل مع سوريا بما يصب في مصلحة لبنـان .


ويشهد لبنـان منذ شهر تقريبا احتجاجات وتظاهرات طالبت باستقالة حكومة سعد الحريري والغاء الضرائب المفروضة على الشعب اللبناني بما يحقق له الاستقرار.