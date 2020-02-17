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وزير النقل السوري يعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، مشيرا إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.


ولفت الوزير إلى أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان مطار حلب الدولي توقف عن العمل في العام 2011، بعد أشهر قليلة من إندلاع الحرب في سوريا.


ومطار حلب الدولي أو مطار النيرب، يعد ثاني أكبر مطار دولي في سوريا بعد مطار العاصمة دمشق، ويقع على بعد 10 كم من وسط مدينة حلب أكبر المدن السورية في الاتجاه الشرقي.


ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أعلن الجيش السوري اليوم، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.