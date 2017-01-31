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وزير الداخلية الداغستاني يكشف عن التحاق أكثر من 1200 من الداغستانيين بداعش في سورية

كشف وزير الداخلية في جمهورية داغستان الروسية عبد الرشيد محمدوف أن أكثر من 1200 مواطن من سكان داغستان التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي في سورية.

وقال محمدوف في كلمة له اليوم في العاصمة الداغستانية محج قلعة “إن أكثر من 1200 رجل من سكاننا يقاتلون بصفوف تنظيم داعش الإرهابي في سورية ولم نتمكن أن نحرز أي تقدم لوقف تدفقهم” مشيرا إلى أن ذلك أساء إلى اسم داغستان.

وبين محمدوف أن تنظيم عملية الوقاية من خرق القانون والحد من الجريمة يتطلب تعاونا وثيقا بين أجهزة الأمن والسلطات العامة وبين السكان المحليين وقال “لن أكون مخطئا إذا قلت إنه لا توجد أي منطقة سكانية أو بلدية في جمهوريتنا تمكنت من حل مشكلة الوقاية من عمليات خرق القانون والحماية من الجريمة”.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي اناتولي انطونوف أكد العام الماضي أن أكثر من 2700 إرهابي من جمهوريات روسيا وآسيا الوسطى انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وأن المئات منهم قتلوا خلال المعارك هناك.

وكالات

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