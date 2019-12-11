وزير الخارجية الفرنسي يذكر الهدف من اجتماع باريس المتعلق بما يجري في لبنان

تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن الهدف من عقد اجتماع باريس حول لبنان المقرر اليوم الأربعاء.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن لودريان أعلن أن اجتماع باريس يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على استيعاب خطورة الوضع، في إشارة لما يشهده لبنان من احتجاجات أدت إلى استقالة الحكومة.



وأضاف لودريان: “الاجتماع سيشكل دعوة قوية للسلطات اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.



جدير بالذكر أن باريس ستستضيف اليوم الأربعاء، مؤتمراً دولياً حول لبنان، من أجل أن يتمكن المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فاعلة، لاستعادة الوضع الاقتصادي، وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني.



وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، قالت أمس الثلاثاء: “ينبغي أن يمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني”.



يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت.