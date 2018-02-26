وزير الأوقاف: الفكر الوهابي المتطرف أسهم بدور رئيسي في ظهور التنظيمات الإرهابية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن الفكر الوهابي المتطرف أسهم بالدور الرئيسي في ظهور التنظيمات الإرهابية التي استخدمتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفاؤهما في المنطقة في حربهم ضد سورية ومحور المقاومة.

وأوضح الوزير السيد في تصريح لدى وصوله إلى طهران على رأس وفد علمائي كبير حيث كان في استقباله الدكتور علي محمدي رئيس منظمة الأوقاف الإيرانية والسفير السوري لدى طهران الدكتور عدنان محمود أنه في ظل الحملة الشرسة التي تستهدف سورية وإيران من قبل واشنطن والصهاينة والغرب ودول الخليج وعلى رأسها الوهابية السعودية كان لا بد من التنسيق على المستوى الفكري مع الجانب الإيراني لمواجهة الأفكار الداعشية والوهابية المتطرفة التي أوجدت الإرهاب في المنطقة واستثمرتها واشنطن والعدو الصهيوني في الحرب على سورية وعلى خط المقاومة.