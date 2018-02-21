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وداعاً لدموع البصل!

 

الطبخ هو أحد أساسات الحياة للحصول على طعام لذيذ، وكثيراً من الأصناف يستخدم فيها البصل، ولكن أعراضه الجانبية فورية حيث سرعان ما تنهال دموعنا أثناء استخدامه لأنه ينتج مهيج كيميائي عندما يقطع، مما يحفز الغدد الدمعية في العينين لجعلك تبكي.

ولكن ذلك سيتغير قريباً، حيث هنالك سلاسة جديدة من البصل تحمل اسم سونيون Sunion، ابتكرتها شركة باير Bayer للتغذية، وهي تستخدم التلقيح الانتقائي أو التهجين للتخلص من المركبات المتطايرة المُهيجة للغدد الدمعية مع إضفاء المذاق الحلو للسلالة.

ومن المُرجح أن تتواجد سلالة البصل المُهجنة الجديدة في بعض المتاجر الأمريكية في آذار أو نيسان المُقبل، وتقول الشركة إنه على عكس سلالات البصل الأخرى والتي تصبح حادة المذاق بمرور الوقت، فإن سونيون يزداد حلاوة بمرور الوقت مع طعم لذيذ مميز.

تُزرع السلالة الجديدة بولايتي نيفادا وواشنطن فحسب في الوقت الحالي، وظهر محصولها الأول منتصف كانون الأول الماضي. وتُخطط الشركة لبيع 5 ملايين صندوق من سونيون خلال 5 سنوات.


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