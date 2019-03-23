وجبات خارج المنزل تأثيرها سيء على صحة الانسان

▪️أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة واشنطن أن من يقومون بطهي الطعام في المنزل هم أكثر صحة وبمراحل ممن يتناولون طعام الغداء أو العشاء في المطاعم.



▪️ويعود السبب في ذلك إلى أن طهي الطعام في المنزل يسمح للشخص بتناول المزيد من الخضار والفواكه متجنباً بذلك الخيارات المحدودة التي تفرضها عليه المطاعم.



▪️وأظهرت الدراسة فروقات واضحة وبشكل كبير بين صحة من يتناولون الطعام في المنزل وبين من يتناولونه في الخارج.



▪️وفي دراسة أجريت سابقاً في العام 2016 في جامعة هارفرد، وجد الباحثون أن من يتناولون الطعام في المنزل عموماً هم أكثر نحافة من غيرهم وأن فرص إصابتهم بمرض السكري أقل بنسبة 15 % من الآخرين.