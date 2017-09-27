واشنطن بوست” تتحدث عن شكل “الفصل الأخير” للحرب السورية

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الحرب في سوريا بعد مرور 6 سنوات على اندلاع الأزمة تتجه حالياً نحو فصلها الأخير، مشيرة إلى أن الرئيس الأسد سيبقى في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وأضافت الصحيفة، في تقرير أن احتمال انتصار الرئيس السوري بشار الأسد في معركته كانت الأرجح والأكثر وضوحاً منذ سنوات، أو على الأقل منذ عام 2015، عندما أرسلت روسيا قواتها لدعم الجيش السوري، أو ربما قبل ذلك، بعدما فشل “المعارضون” في الاستفادة من زخمهم في بدايات الحرب.