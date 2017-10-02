هجوم لاس فيغاس يزيد الطلب على الأسلحة

قفزت أسهم شركات الأسلحة الأمريكية اليوم (الإثنين) بعد حادثة إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وذكرت شبكة “CNBC” الأمريكية أن أسهم كبرى شركات الأسلحة في الولايات المتحدة مثل “Sturm Ruger” و”American Outdoor Brands” صعدت بنسبة 4%-5%.