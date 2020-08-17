هآرتس: وفد “إسرائيلي” إلى أبو ظبي خلال أيام لمناقشة التطبيع

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن وفداً من الكيان الإسرائيلي سيتوجه خلال أيام، إلى الإمارات، لبحث تفاصيل ما تسمى “اتفاقية السلام” بين تل أبيب وأبو ظبي، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس.



وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه “من المتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى الدولة الخليجية (الإمارات) خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل اتفاقية السلام”.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ واشنطن وتل أبيب تجريان محادثات مع دول خليجية أخرى، بينهم البحرين وسلطنة عمان، حول إمكانية الإقدام على خطوة دبلوماسية بينها وبين الكيان الإسرائيلي.



ولم يتسن الحصول على تعليق من المنامة ومسقط بشأن ما أعلنته الصحيفة غير أن الدولتين الخليجيتين رحبتا باتفاق الإمارات مع الكيان.



وفي السياق ذاته، ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أنّ رئيس الموساد (جهاز الأمن الإسرائيلي الخارجي) يوسي كوهين قام بـ “زيارة خاصة” للعاصمة البحرينية مؤخراً، والتقى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة.



وناقش كوهين وآل خليفة إقامة علاقات بين الكيان الإسرائيلي والبحرين، وتوقيع اتفاقية مماثلة للاتفاقية الموقعة بين الكيان والإمارات، بحسب القناة.



وقالت القناة الخاصة إن “البحرين تسعى جاهدة لتكون التالية لتوقيع اتفاقية مع الكيان، بعد الإمارات”.



يذكر أن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، قد أكد أن النظرة للإمارات ستتغير بشكل جذري بعدما طبّعت مع العدو الإسرائيلي، والقوات المسلحة الإيرانية ستتعامل معها وفق معادلات جديدة.