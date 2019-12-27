نواف سلام: سعد الحريري شخص سطحي وهمه الوحيد النسوان وأبوه قال عنو حمار

كشف تسجيل صوتي مسرب لمرشح أمريكا لرئاسة الحكومة اللبنانية السفير نواف سلام، عن شتائم واهانات موجهة إلى رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، من قبله.



وقال نواف سلام في التسجيل، “سعد الحريري شخص هبيلة وحمار، وأي انسان يجلس معه ويحاوره، يكتشف أنه شخص سطحي بلا عقل ولا منطق أو تاريخ، وهمه الوحيد النسوان، كما أنه لا يمت للفهم أو العلم بأي صلة”.



كما يؤكد سلام في التسجيل الصوتي المسرب، أن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وصف ابنه سعد فيما سبق بأنه “حمار”.



وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، كشفت فيما سبق من هذا العام أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية، دفع نحو 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا، قالت إنه كانت بينهما علاقة عاطفية قبل عدة سنوات.



ويعرف عن نواف سلام أنه أستاذ جامعي ورجل قانون وديبلوماسي لبناني يشغل منصب قاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، بين عامي 2007 و2017.



وطرح اسم نواف سلام بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية اللبنانية، كمرشح أمريكا لرئاسة الحكومة اللبنانية، إلا أن القوى المؤيدة للمقاومة اللبنانية في لبنان، تعاملت مع سلام على أنه مرشح مواجهة، معتبرة أن ترشيحه سيشكل تحديا للبنان.



الجدير بالذكر أنه تم تكليف الوزير السابق حسان دياب، بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد مشاورات نيابية حصل فيها على 69 صوتا، مقابل 13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور.