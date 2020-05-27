ناقلة نفط إيرانية ثالثة تصل إلى المياه الإقليمية الفنزويلية

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بوصول شحنة نفط إيرانية ثالثة إلى فنزويلا وذلك بهدف تخفيف نقص البنزين الحاد، الذي تعاني منه كراكاس.



ونقلت وكالة "رويترز" أن الناقلة الإيرانية الثالثة وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا، في حين يجري تفريغ الشحنتين السابقتين في مينائين تديرهما شركة النفط الوطنية الفنزويلية.



وبحسب الوكالة، عبرت الناقلة بيتونيا، التي ترفع علم إيران، البحر الكاريبي، في وقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء، بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان فورتشن وفورست.



وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة خطة لتوزيع النفط والوقود المدعوم في فنزويلا.



وأضاف مادورو قائلا: "الآن سيكون بوسعنا الدخول تدريجيا في وضع طبيعي جديد فيما يتعلق بإمدادات الوقود".



وهددت الإدارة الأمريكية بمضايقة ناقلات الوقود الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا، فيما قررت إيران استدعاء السفير السويسري فى طهران، وبعثت رسالة تحذير إلى المسؤولين الأمريكيين من أن أي تهديد لناقلات النفط الإيرانية سيقابل برد فوري وحاسم من إيران، وأن الحكومة الأمريكية ستتحمل مسؤولية وعواقب ذلك.





واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة، موجها رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: "تهديدات أمريكا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين".



وكانت السفارة الإيرانية في كاراكاس أعلنت الأحد الماضي عن وصول أول ناقلة من أسطول مؤلف من 5 شحنات وقود إيرانية إلى فنزويلا.