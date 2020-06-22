إيران تستعد لافتتاح أول متجر في فنزويلا وترسل سادس سفينة محملة بالمواد الغذائية

أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن طهران أرسلت السفينة السادسة “غولسان” والمحملة بمواد غذائية إلى فنزويلا وهي مخصصة لافتتاح أول سوبر ماركت إيراني.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن السفير الإيراني في فنزويلا حجة الله سلطاني، أكد أن بلاده ستفتح أول سوبر ماركت إيراني في فنزويلا، الأمر الذي أكده أيضاً وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي اريازا.



ووفقاً لموقع تتبع حركة السفن والناقلات، أيضاً فإن ناقلة النفط الإيرانية تبحر في مياه البحر الكاريبي قبالة جزيرة بربادوس باتجاه الجنوب الغربي، حسب ما ذكرته “الميادين”.



وأشار السفير الإيراني إلى أن افتتاح هذ المتجر أي “السوبر ماركت”، يُمثل “دليلاً آخر على حجم علاقة الصداقة والأخوة التي تربط البلدين.



ولفتت “الميادين”، إلى أن طهران أرسلت إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس، عدة شحنات تضمنت بنزين، ومعدات لإصلاح مصافي التكرير في فنزويلا، مع الإشارة إلى أن إيران أرسلت أيضاً منذ شهر نيسان الفائت، 5 ناقلات نفط حملت نحو مليون ونصف مليون برميل من البنزين إلى البلاد.



من جهتها، وكالة “رويترز”، ذكرت أن إيران تنوي أيضاً، إرسال شحنتين إلى 3 شحنات من البنزين شهرياً إلى فنزويلا.



وكانت في 25 من شهر أيار الفائت، قد دخلت الناقلتان الإيرانياتان “فورتشون” و”فورست” المياه الإقليمية، وهما تحملان عشرات الأطنان من “الغازولين” ومشتقات نفطية أخرى، فيما وصلت الناقلتان الثالثة والرابعة تباعاً في 27 و28 أيار، إلى أن وصلت الناقلة الأخيرة في 1 حزيران الجاري.



يذكر أن إيران أرسلت أيضاً، إلى فزويلا مساعدات إنسانية لمساعدتها في مكافحة فايروس كورونا المستجد.