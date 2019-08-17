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منتخب سورية لألعاب القوى للناشئين يرفع رصيده إلى 6 ميداليات ببطولة غرب آسيا

رفع منتخب سورية لألعاب القوى رصيده إلى ست ميداليات بواقع أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية ببطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.


ففي سباق 3000 متر جري أحرزت اللاعبة حنين حسن الميدالية الذهبية فيما نال حمزة أحمد برونزية مسابقة رمي الرمح.

وكان منتخبنا أحرز أمس ثلاث ذهبيات وفضية واحدة حيث فازت آية الرحيبة بذهبية 400 متر حواجز وتوجت راميا شعبان بذهبية 5 كم مشي ونالت ريما الحسن ذهبية رمي الكرة الحديدية وفاز زين العابدين اسماعيل بفضية سباق 400 متر حواجز.