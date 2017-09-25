مناورات إيرانية واسعة بالقرب من الحدود مع كردستان، وإغلاق المجال الجوي مع الإقليم
صرح مصدر بالحرس الثوري الإيراني، الأحد 24 أيلول، أن المناورات التي تجريها القوات غرب إيران بالقرب من الحدود مع إقليم كردستان لا علاقة لها بالتطورات في العراق أو قضية إقليم كردستان.
وقال المصدر: المناورات غرب البلاد تتم وفق برنامج وضع لها سابقاً وليس له أي علاقة بالتطورات الحاصلة في العراق وقضية إقليم كردستان.
يذكر الحرس الثوري الإيراني بدأ الأحد مناورات واسعة غرب البلاد بالقرب من الحدود مع إقليم كردستان.
في سياق آخر توعد اللواء محمد علي جعفري، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بردود أكثر إيلاماً، وذلك رداً على ما أدلى به ترامب في كلمته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبٍ أخر قرر مجلس الأمن القومي الإيراني إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام إقليم كردستان، ووقف كل الرحلات الإيرانية إلى مطارات الإقليم، بطلب من حكومة العراق.
وقال المتحدث باسم المجلس كيوان خسروي، بحسب ما نقلت وكالة فارس:
المجلس قرر إغلاق المجال الجوي الإيراني مع إقليم كردستان نتيجة إصرار قادة الإقليم على إجراء الاستفتاء، وهذا القرار تم بطلب من الحكومة العراقية.
وأضاف خسروي: بناءً على هذا القرار ستوقف كل الرحلات المتجهة من إيران إلى مطارات الإقليم (أربيل والسليمانية)، وسيتم منع عبور أي طائرة أجنبية عبر الأجواء إذا كان مقصدها إقليم كردستان.
المصدر: سبوتنيك
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