مناورات إيرانية واسعة بالقرب من الحدود مع كردستان، وإغلاق المجال الجوي مع الإقليم

صرح مصدر بالحرس الثوري الإيراني، الأحد 24 أيلول، أن المناورات التي تجريها القوات غرب إيران بالقرب من الحدود مع إقليم كردستان لا علاقة لها بالتطورات في العراق أو قضية إقليم كردستان.

وقال المصدر: المناورات غرب البلاد تتم وفق برنامج وضع لها سابقاً وليس له أي علاقة بالتطورات الحاصلة في العراق وقضية إقليم كردستان.