من يشيخ أولًا.. مخ المرأة أم مخ الرجل؟

هل حدث لك ذات مرة أن دخلت غرفة ثم وقفت قليلًا لكي تتذكر لماذا أنت هنا؟ هل عانيت كثيرًا من تذكر أسماء أشخاص أو أشياء كنت تعرفها جيدًا؟ هل لاحظت أنك تأخذ وقتًا طويلًا في اتخاذ قرارات بسيطة؟ في الحقيقة إن كنت تتعرض لمثل هذه الحوادث بشكل متكرر فأنت قد تعاني من «شيخوخة المخ».



شيخوخة المخ هي مرحلة يصل إليها مخ الإنسان مع التقدم في العمر؛ وحينها يجد الإنسان صعوبة في التفكير والتذكر واتخاذ القرارات، وتشير المعلومات العلمية إلى أن شيخوخة المخ تصيب الشخص بعد تجاوز عمر الخمسين. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك أبحاثًا علمية جديدة تذكر أنه يمكن لمن في العقد الثاني والثالث من عمرهم أن يعانوا من شيخوخة مبكرة في المخ.



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في هذا التقرير سوف نستعرض شيخوخة المخ من الناحية العلمية، وسوف نجيب عن سؤال مهم وهو: هل هناك فرق بين شيخوخة عقل المرأة وعقل الرجل؟ فضلًا عن ذكر النصائح التي يقدمها المختصون لتأخير فترة شيخوخة المخ إلى أطول فترة ممكنة.



شيخوخة المخ.. هذا ما يحدث عندما نتقدم في العمر



مع تقدم العمر خصيصًا عندما يتجاوز الإنسان سن 30 أو 40 عامًا؛ يشهد المخ بعض التغيرات الهيكلية. أجزاء المخ التي تطورت ونمت في مرحلة متأخرة من الطفولة والمراهقة؛ هي الأجزاء التي تشيخ أولًا، وهذا ما يطلق عليه العلماء نظرية «Last in, First Out». وذلك لأن أجزاء المخ التي تنمو وتتكون أولًا تكون أكثر نشاطًا في العمليات التي يعالجها مخ الإنسان؛ لذا تصيبها الشيخوخة في مراحل متأخرة بعض الشيء.



كل هذه التغيرات أينما تحدث، تؤثر بكل تأكيد في التفكير والنشاط الإدراكي للمخ، وتُصعِّب حدوث بعض العمليات مثل التفكير والتذكر، وتجعل من اتخاذ القرارت أمرًا أكثر صعوبة.



من ضمن التغيرات الهيكلية التي تحدث في المخ هو حدوث انكماش في خلايا المخ، وهذا يُحدث تغيرًا واضحًا في الجهاز العصبي ككل؛ لأن خلايا المخ هي المحرك الأساسي لخلايا الجهاز العصبي عن طريق إرسال رسائل عصبية أو ما يعرف باسم «السيالات العصبية»، وهي التي تحمل أوامر العمليات التي يفعلها الجهاز العصبي طبقًا للنشاط الذي يفعله الإنسان؛ فيصبح الإنسان أقل نشاطًا عن ما كان في مراحل الطفولة والشباب.



وقد لاحظ العلماء أيضًا أن انكماش خلايا المخ يجعلها تفرز هرمونات بشكل أقل، مثل هرمونات الدوبامين والسيروتونين المرتبطين ببعض السلوكيات البشرية، مثل السعادة والحزن، والنشاط والرغبة في ممارسة الأنشطة الاجتماعية المختلفة؛ وهذا في أوقات كثيرة يفسر إصابة بعض كبار السن بحالات الاكتئاب.



من يشيخ أولًا.. مخ المرأة أم مخ الرجل؟



قبل أن نجيب لك عن هذا السؤال؛ دعنا نحكي لك عن واحدة من التجارب العلمية الشهيرة التي أجراها العلماء في جامعة واشنطن الأمريكية للإجابة عن سؤال «من يشيخ أولًا: مخ المرأة أم مخ الرجل؟».



شارك في هذه التجربة 121 امرأة و84 رجلًا، تتراوح أعمارهم بين 20 و82 عامًا. وأجرى العلماء عملية مسح شامل لأدمغة جميع المشاركين باستخدام برنامج حاسوبي يقيس عمر المخ من خلال قياس قدرة خلايا المخ ونشاطها في عملية الهضم والتمثيل الغذائي التي يفعلها الجهاز الهضمي، ولكن تحت إدارة خلايا المخ.





وعندما ظهرت النتائج: وجد العلماء أنه في حالة الذكور؛ فإن البرنامج أعطى أدمغتهم العُمر نفسه. بمعنى إن كان عمر أحد المشاركين الذكور 30 عامًا؛ فإن البرنامج أثبت أن خلايا مخه أيضًا عمرها 30 عامًا.



لكن في حالة الإناث كانت هناك مفاجأة؛ إذ إن البرنامج أظهر أن عمر خلايا أدمغة الإناث أقل بأربعة أعوام من أعمارهن الحقيقية؛ بمعنى أنه إن كان عمر إحدى المشاركات 40 عامًا؛ فإن البرنامج أثبت أن خلايا مخها عمرها 36 عامًا فقط؛ وهذا يعطي تفسيرًا وإجابة عن السؤال الذي طرحناه من قبل، وأن عقل الرجل يشيخ أولًا قبل عقل المرأة.



في النهاية.. كيف تؤخر شيخوخة المخ أطول فترة ممكنة؟

شيخوخة المخ أمر حتمي لا مفر منه للأسف. فالمخ مثله مثل أي عضو آخر في جسم الإنسان يشيخ عندما يتقدم الإنسان في العمر؛ ولكن يمكن للإنسان أن يحافظ على مخه من الشيخوخة لأطول فترة ممكنة إذا اتبع هذه النصائح:



1- ممارسة الرياضة باستمرار تعزز انسياب الدم المحمل بالأكسجين النقي إلى خلايا المخ مما يجعلها نشيطة وقوية. وأثبتت الأبحاث أيضًا أن الرياضة تقوي الاتصال بين خلايا المخ والأعصاب مما يحسن من أداء الجهاز العصبي في الجسم. وفي الوقت نفسه، فإن الرياضة تقلل من ارتفاع ضغط الدم، وتعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم؛ مما يساعد على تقليل فرص حدوث الضغط العصبي الذي قد يؤثر سلبًا في خلايا المخ.





2- ينصح المختصون بتقليل استهلاك كافة المنتجات الحيوانية، وبخاصة اللحوم الحمراء؛ وذلك لأنها تحتوي على عناصر النحاس



والحديد التي إذا ارتفعت نسبتها في الدم أدت إلى ضرر خلايا المخ. ومن ناحية أخرى فقد أثبتت الدراسات أن حالة خلايا المخ تتحسن كثيرًا عند من يتبعون نظامًا غذائيًّا يتضمن استهلاك كميات مناسبة من الفواكه والخضراوات، والأسماك، والبقوليات، والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون. وبكل تأكيد لا ينصح الأطباء بتناول كميات كبيرة من السكر؛ لأن إرتفاع السكر في الدم بصورة متكررة يضر بخلايا المخ ولا ينفعها.



3- ابتعد عن كافة أنواع التدخين، وقلل من استخدام الكحول حتى تحافظ على سلامة خلايا المخ؛ لأن التدخين والكحوليات تؤدي إلى تلفها في سن مبكر؛ لذلك عليك بالإقلاع عن التدخين، والإقلاع عن الكحوليات؛ حتى تحافظ على مخك من أعراض الشيخوخة في سن مبكر.



4- حافظ على صحتك الجسدية والنفسية، وحاول أن تخضع لفحوصات للمخ بين الوقت والآخر؛ لكي تطمئن على سلامتك.



ساسة بوست