من هم الحنفاء ؟

فايز مقدسي: من هم الذين اطلق عليهم القرأن اسم الحنفاء و اطلق على دينهم اسم الحنفية و ذكر ان ابراهيم كان حنفياً

و ما هو هذا الدين المجهول و القديم و من اسسه و دعا اليه. و لماذا ربط الاسلام نفسه بالحنيفية و اعتبر دعوته للاسلام بمثابة احياء لذلك الدين المجهول و الغامض ؟ و ما علاقة / ابراهيم /به حيث ان ذكر الحنفية يأتي في القران 12 مرة مرتبطا بابراهيم

و لماذا لم تذكر التوراه شيئا عن الحنفية فيما يخص ابراهيم مع ان اليهود يعتبرون انفسهم ابناء ابراهيم

ان من يبحث في هذا الموضوع لن يعثر الا على ما ندر من المعلومات و عليه ان يبحث في نصوص و جماعات و معتقدات دينية قديمة و على نحو خاص يهودية و مسيحية -كنسية و اسلامية .و جذر / حنف/ بالعربية غير موجود و ليس له دلالة سوى ما ابتكره الفقهاء فيما بعد و الذين لم يفهموا الاسم فابتكروا كما كانت عادتهم معنى له فقالوا إن / حنف/ تعني / رفض و ابتعد و انكر عبادة الاصنام ..و ان اتباع الدين الحنيف يعني هم اتباع /السراط المستقيم / و/ الكلام الحق / و عبادة اله واحد . و ان /ابراهيم / كان اول حنفي في التاريخ لآنه رفض عبادة الاصنام.

و لكن التعمق في الموضوع و الاسم يجعلنا نعود الى الانجيل السري الذي اطلق عليه اسم /انجيل الايبونيين / و الذي يعود تاريخيا الى القرن التاني بعد الميلاد .و مابقى منه هو فقط ماذكره بعض اباء الكنيسة انذاك مثل / جيروم / و اورجينيوس/ و / ابيفانوس / في رسائل لهم لمهاجمة /الايبونيين / ( الاسم يعني الفقراء او المساكين ) للدفاع عن عقيدة الكنيسة .فقال اكثر من واحد منهم، و كما ذكروا في رسائلهم اللاهوتية ، إن نص محتوى هذا الانجيل يبدو واضحاً انه تم تدوينه في /جو يهودي و تأثير عبراني و توراتي .و ان جماعة / الايبونيين / ارادوا عن طريق افكارهم انكار المسيحية و فرض الشريعة الموسوية اليهودية على الناس . فانكروا فكرة الوهية المسيح و انه ابن الله و قالوا ان الله لايمكن ان يولد او يلد و ليس كمثله احد. و قال / ابيافنوس/ ان الايبونيين من اصل يهودي و انهم قالوا ان المسيح هو خادم للرب و ليس ابنا له و ليس هو الكلمة المتجسدة . كما انهم انكروا اكل اللحوم و كانوا نباتيين و لذلك نقرأ مقطعا من ماتبقى من انجيلهم يقول فيه المسيح لهم و قد دعوه لتناول الطعام معهم و كأنه كان يعرف حقيقتهم المخفية( انا لا اريد ان اكل معكم .لانكم ترتدون ملابس من صوف و كأنكم الخراف المسالمة و في داخلكم ذئاب و وحوش كاسرة). و معروف ان المسيح السوري ، و ليس مسيح الكنيسة ، كان يحب الاكل و الشرب و قال لليهود (جاء يوحنا المعمدان لا ياكل و لا يشرب فقلتم به مس من الشيطان .و جاء ابن الانسان /المسيح/ يأكل و يشرب فقلتم عنه /اكول سكير . / الاناجيل) و ربما بسبب الطعام النباتي تم اطلاق اسم /ايبونيين/ او / عفونيين /لانه يمكن لفظ الاسم بطريقتين على اساس نظرية تقابل علم الاصوات.و بذلك ممكن ان يكون اسم /العفونيين / يدل على الذين عافوا اكل اللحوم .

و كما نقول اليوم / ارجو اعافئي من هذا الامر/ او تم اعفاءه من الخدمة العسكرية / و يمكن ايضا استعمال كلمة / عفيفة و عفة / لامتناعهم عن اللحوم .او ربما اتى الاسم الذي يدل كما هو في العبرية من كلمة /الحشائش/ لانهم كانوا لا يأكلون اللحوم كما سبق و ذكرنا . و يعني الاسم : /الحشاشون / او اكلي ا الحشائش و الخضار/ و ربما من اسمهم /افيوني او ايبوني /دخلت كلمة /حشيش/ بمعني المخدرات الى اللغات اولاروبية في صيغة / افيون / و هي تدل على من يتناول الحشيش كمخدر قوي و ليس على الاعشاب . هناك ايضا بعض الاشارات التي تدل على انهم كانوا فرعا من / الصابئة / او /المغتسلين / و الذين كانوا يعتبرون /يوحنا المعمدان ( يحى )/ نبياً لهم و ان التطهر من الرجس يتم عن طريق الاغتسال بالماء. وهو طقس تمارسه الكنيسة المسيحة الى اليوم عن طريق ما نسميه /طقس العماد او التعميد/ للاطفال . و نعرف ان القرأن اعتبر /الصابئة / من اهل الكتاب .و نلاحظ ان طقس الوضوء في الاسلام يشبه الى حد بعيد طقس الاغتسال عند الصابئة .و اسم صابئة يأتي من جذر / صبّ/يصب/ يعني صب الماء .و حسب البعض فان الصابئية /المغتسلة / كانت الحنفية ديانتهم في /حران / في العراق.اما /الشهرستاني / فقد ذكر في كتابه الكبير /الملل و النحل/ ان صابئي و حنفي هما اسمان لهما دلالة واحدة . و اما في اللغة السورية ( السريانية) فاسم /ح ن ف ا / يدل على الوثنية او عبادة الاصنام .و هو يأتي احيانا في صيغة اخرى هي /صيبا / يعني /صب الماء . و في الكنعانية السورية يدل الاسم على معنى الانكار و الرفض.

و هناك حديث يُروي عن النبي محمد يقول فيه :( لم ُأبعث لا باليهودية و لا بالنصرانية و لكني ُبعثتُ بالحنيفية السمحة .)

اذا اعتبرنا ان فكرة الاغتسال و التطهر بالماء / الاغتسال عند اليهود و العماد في المسيحية و الوضوء في الاسلام/ هي اساس

المبدأ /الايبوني / او /الحنفي / و ابراهيم كان اول الحنفاء او اول المغتسلين بالماء فإننا نرى هنا علاقة واضحة بين اسم

( حنفي و حنفاء ) و اسم / حنفية / اي القطعة المعدنية التي يسيل منها الماء في البيوت عندما نفتحها.و ليس من باب الصدفة اننا اطلقنا اسم ( الحنفية ) على حنفية الماء في المنازل و في عصر متأخر . فمنها ينزل الماء و من يغتسل بها يكون / حنفي/ يعني مارس طقس الحنفية و صار حنفيا /نسبة الى حنفية التي تدل على الماءو النطافة.

و لكن لماذا البعض من فقهاء اللغة العربية و الاسلام قال ان جذر / ح ن ف / يدل على الابتعاد عن عبادة الاصنام / و من لم يعبد الاصنام فهو حنفي. و لا احد يعرف حتى اليوم دلالة جذر / ح ن ف /.؟

و نحن نعرف من القرأن ان ابراهيم ترك اهله و قومه و ابتعد عنهم لانهم كانوا يعبدون الاصنام و القران يعتبره اول حنفي و اول مسلم في التاريخ.و هذا الكلام يعني ان الاسلام الحنفي كان موجودا كعقيدة دينية قبل مجئ النبي محمد .و ان اهل مكة ( قريش) رفضوه لانهم كانوا يعرفون الله و الوحدة الالهية ولكن يصلون ايضا للاصنام .و الاسلام نهى عن ذلك و النبي محمد دمر الاصنام الموجودة في الكعبة بعد دخوله منتصراً الى مكة.و لو لم يكن العرب قبل الاسلام يعرفون الله فكيف يكون اسم ابو النبي / عبدالله/ و اسم امه / امنة او المؤمنة / ؟

و يقول بعض المؤرخين ان /الحنيفية/ كدين كانت معروفة في جزيرة العرب و انها انتشرت بينهم عن طريق قوافل السفر التجارية بين الحجاز و مكة و المدينة و بين بلاد الشام وان بعضهم امن بها و ابتعد عن عبادة الاصنام و نذكر من هؤلاء اسماء شهيرة مثل /ورقة بن نوفل/ عم او ابن عم /خديجة/ اول زوجة للرسول محمد .و البعض يقول ان/ ورقة /كان اسقف الجزيرة العربية. و البعض الاخر يقول انه كان مسيحيا حنيفيا .و هناك ايضا/ كعب الاحبار/ و/ قس بن ساعدة /.و نحن حتى اليوم لا نعرف على اي مذهب و طقس تزوج النبي خديجة و لماذا لم يطلقها و يتزوج غيرها خصوصا و انها كانت اكبر منه عمرا و هو كان محبا للنساء ؟و من المثير للدهشة ايضا ان /مسيلمة بن حبيب /الذي اعلن نبوته على زمن النبي محمد و امنت به جموع واسعة من قبائل العرب و انضمت اليه النبية /سجاح/ كان اسمه الكامل /مسلمة الحنفي / و لما انكسر في الحرب صار اسمه مسيلمة الكذاب .هذا يعني ان كلمة مسلم و كانت معروفة و شائعة .السؤال الان هل كان النبي محمد على اطلاع على كل هذه العبادات و العقائد قبل ان يدعوا الى الاسلام . ؟و ماذا اكتسب النبي من/ ورقة بن نوفل /و لماذا انقطع الوحي عنه بعد وفاة/ ورقة/؟

هل كان المسيح /حنفي/ لأنه تعمد أو اغتسل في نهر الاردن على يد /يوحنا المعمدان/الذي يعتبره الصابئة او المغتسلة نبيا لهم ؟

ثم كيف دخلت بعض افكار المدرسة الغنوصية السورية الى الحجاز و هي مدرسة سورية كانت تقول ان المسيح لم ُيصلب و لم ُيقتل و انما تراءى ذلك لليهود بعد ان رفع الله المسيح الى السماء . و في القرآن نقرأ نفس الكلام حول المسيح و بعد عدة قرون من كلام الغنوصيين: ( لم ُيصلب و لم ُيقتل و انما شبه لهم .)

لماذا عندما اضطر النبي محمد الى ترك مكة اختار الذهاب الى /يثرب/ او /المدينة/ و كل اهلها كانو ا انذاك من اليهود المتزمتين من قبيلة / بني قريظة / و لماذا استقبلوه اسستقبالا حافلا و اعتبروه / النبي المبعوث فيهم /يعني في اليهود و ليس في العرب . و هل كانوا يتكلمون العربية ام ان النبي كان يتكلم العبرية ؟ و لماذا بعد ذلك تبدأالسور القرأنية تمجد انبياء و ملوك و اباء اليهود مثل ابراهيم و موسى و داود و سليمان ؟

ثم هل كان الناسك السوري/بحيرا / الذي التقى بالنبي محمد و هو فتى على مدخل دمشق و رأى فيه خاتم النبوة .هل كان حنيفيا و شرح للرسول الكثير من امور هذا الدين ما لم يكن الرسول يعلمه و هو في مطلع الشباب؟ و هل تكلم معه بالسريانية السورية ام بعربية الحجاز .و هل كان /بحيرا / يعرفها . و هل كان الرسول يتكلم السريانية ؟

السؤال الاهم هو :لماذا يذكر القران فقط اليهود و بعض القبائل العربية التي انقرضت ولا يأتي ابدا على ذكر بلاد الشام و العراق و شعوبها السومرية -البابلية -الامورية-الكنعانية-الحثية-الفينيقية الارامية .أي كل السوريين و حضارتهم ؟

الاسئلة كثيرة .